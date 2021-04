Sucesos Ampliar Varias personas desalojadas tras el incendio de una vivienda en la capital sin heridos sábado 17 de abril de 2021 , 17:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





Varias personas han tenido que ser desalojadas este sábado por un incendio registrado en una vivienda en Almería capital, que se ha saldado sin heridos.



El suceso ha tenido lugar sobre las 13,00 horas en la Avenida de Los Ángeles. El Teléfono 112 ha recibido un aviso que alertaba del incendio en un piso localizado en la segunda planta, por lo que inmediatamente, desde el centro coordinador se ha dado aviso a los Bomberos, al Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local y a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), según informa en un comunicado Emergencias 112.



Según han indicado fuentes policiales al 112, el dueño de la vivienda siniestrada, en obras, había salido en la mañana de este sábado del inmueble y al regresar ha encontrado el fuego.



En el incendio ha ardido una habitación en la que había colchones, así como también han resultado afectadas otras estancias de la vivienda. Las personas desalojadas, entre cuatro y cinco según Bomberos, no podrán regresar al inmueble.

