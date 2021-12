Venzal afirma que el PP quiere agotar la legislatura en Andalucía

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Pablo Venzal, ha apostado por seguir con el “ritmo de trabajo” realizado a lo largo de la legislatura tanto por la formación política como por el Gobierno de Juanma Moreno con el que “se está consiguiendo por primera vez converger con el resto de las CCAA y superar la media nacional en muchos indicadores y dinamizar la economía y crear empleo “en un contexto actual complicado”.

Por esta razón, Venzal ha apelado a la “responsabilidad” de los grupos parlamentarios en lo que queda de legislatura “porque hay muchas reformas y medidas necesarias que quedan por implementar en Andalucía”.

Así, ha reprochado la “estrategia” de intentar bloquear acción gubernamental y parlamentaria “para forzar un adelanto electoral” o la de establecer una pinza de Vox con PSOE “para obstruir y desgastar al Gobierno andaluz”. En su opinión, “este tipo de actitudes las acaban castigando los andaluces”.

“El Gobierno andaluz y el Parlamento han hecho reformas importantísimas en estos tres años de legislatura que no han caído en saco roto, sino que están ayudando a crear actividad y empleo, haciendo que Andalucía tenga índices económicos mejores que la media nacional y otras CCAA, un trabajo del que nos sentimos orgullos porque además lo hemos hecho junto con la sociedad andaluza y es lo que vamos a seguir haciendo”.

Así, Venzal ha defendido que “Andalucía necesita un gobierno que siga trabajando en reformas fiscales y de simplificación normativa” como el nuevo decreto que va esta semana a debate en la Cámara autonómica, “que esperamos que salga adelante porque no tiene sentido tener una burocracia innecesaria que ahoga la creación de riqueza y empleo en nuestra tierra”.

“Se trata de tener sentido común y evitar duplicidades y burocracias innecesarias sin eliminar garantías”, ha explicado, asegurando a la vez que “estamos dispuestos a confrontar desde las ideas” este decreto de simplificación normativa en su debate parlamentario. El portavoz adjunto ha pedido de esta forma el apoyo de los grupos políticos, instándoles a que expliquen en qué y por qué rechazan alguna parte del mismo. “No vale decir que no lo ven claro y no decir por qué; cada propuesta de este decreto está detalladamente razonada y explicada”, ha asegurado.