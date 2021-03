Vícar Se Declara Ciudad Diversa, Intercultural Y Tolerante

Con Motivo Del Día Internacional De La Eliminación De La Discriminación Racial Al Que Se Suma Con Un Cartel Con Mensajes De Usuarios Y Usuarias Del Plan ERACIS







“Un municipio como Vícar sólo puede apostar por un modelo de sociedad donde nuestra diversidad es una riqueza que debemos proteger, no sólo en nuestro patrimonio cultural, sino también entre los vecinos y vecinas. Una sociedad en la que no caben el racismo y la xenofobia y sí la convivencia y la cohesión social” señala el alcalde vicario, Antonio Bonilla con motivo de la celebración, el pasado domingo, del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, fecha en que se recuerda la Matanza de Sharpeville ocurrida en 1960 contra manifestantes que protestaban por la aplicación del Apartheid a manos de la policía sudafricana.



Vícar se sumó a la efemérides con la edición de un cartel protagonizado por usuarios y usuarias de diversos orígenes del programa ERACIS, en el que se muestra el lema elegido para la cita de este año por la ONU, '#LuchemosContraElRacismo (#FightRacism)', y cuyo objetivo es fomentar una cultura mundial de tolerancia, igualdad y antidiscriminación. La intención de esta actuación es combatir la discriminación racial implicando a todas las partes: autoridades y representantes políticos, instituciones, medios de comunicación, organizaciones sociales y ciudadanas, así como del conjunto de la ciudadanía en general, como única forma para respetar los derechos humanos y erradicar la discriminación en una sociedad diversa como la nuestra.



Antonio Bonilla, se ha referido a la crisis sanitaria que desde hace un año sacude al mundo por la COVID-19, y en la que los más golpeados por los estragos de esta pandemia han vuelto a ser las personas en situación de vulnerabilidad. “Este virus no entiende de colores de piel y ha afectado a persona de todo el mundo pero debemos eliminar los factores que propician la discriminación racial y/o étnica y que esta pandemia no sea la excusa para vulnerar los derechos de ningún grupo o persona, al contrario”, ha señalado el primer edil vicario.



Desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento y a través del equipo ERACIS se ha querido visibilizar el compromiso municipal en esta lucha firme contra el racismo y la xenofobia y de poner a disposición de toda la ciudadanía las herramientas con que se cuenta para combatirlas. Por ello, junto a las entidades integrantes de la estrategia en el municipio, asociación At- Tawba y asociación Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL) y fruto del trabajo coordinado que mantienen en las mesas de trabajo en red, se ha realizado el citado cartel al qeu se le está dando difusión en las redes sociales. Para su elaboración se ha contado con la colaboración de la asociación local Jóvenes Inmigrantes de Mali y con la participación de los usuarios y usuarias del programa ERACIS Vícar, a los que se les puede ver sosteniendo en sus manos una nota con palabras que representan para ellos la no discriminación: paz, educación, libertad, derechos, igualdad, o humanidad.



“La presencia de ciudadanos malienses en Vícar es notable y junto con Roquetas de Mar, El Ejido y Níjar, cuenta con una agrupación que los representa. Gracias a la labor de la asociación y a la ayuda del alcalde de Vícar hemos ido dando pasos a favor de la tolerancia y la integración en el municipio y hemos logrado que la provincia cuente con un cónsul de Mali para mejorar las relaciones internacionales”, indica Ely Diallo, representantes de la asociación maliense.



El Plan Local de Intervención en Zonas ERACIS, en el que se incluye esta actuación, es una iniciativa del Ayuntamiento de Vícar aprobada en Junta de Gobierno dentro de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social - Intervención en Zonas Desfavorecidas’ cofinanciada por Fondo Social Europeo en un 80%, y Junta de Andalucía, en el 20% restante.