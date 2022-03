Sociedad ¿Vives en Málaga o alrededores? ¿Piensas volar próximamente? Entonces, estás de enhorabuena. Escucha la noticia Tras dos años muy extraños, el aeropuerto de Málaga recupera los niveles de 2019. A partir de este mes de marzo, sus viajeros pueden salir hacia cerca de 150 destinos con cualquiera de las 50 aerolíneas que operan en él. Además, Volotea inicia una nueva ruta a San Sebastián, con lo que tus posibilidades aumentan. No obstante, no podemos olvidarnos del todo del COVID. Quedan restricciones, como los formularios que tienes que rellenar, según el país a donde vayas. Así como el certificado de vacunación o las pruebas PCR. Esto supone, además de mucho estrés, tener que pasar más tiempo en el aeropuerto. Necesitas llegar al aeropuerto con mucha más antelación de la habitual. Así que no compliques la situación y procura reservar tu plaza de aparcamiento con antelación. Recuerda que te vas de vacaciones y lo que quieres es relajarte. ParkVia, el sitio de comparación de aparcamientos, quiere facilitarte estas gestiones. Ahorra tiempo en la reserva de tu parking, tanto en los aparcamientos oficiales del aeropuerto de Málaga, como en los situados fuera. Park and Go Málaga, Low Cost Parking Málaga y cualquier otro de los aparcamientos situados dentro y fuera del aeropuerto esperan tu reserva. Además, te garantizan el precio más bajo disponible. El procedimiento para reservar tu plaza en el aeropuerto de Málaga a través de ParkVia es el siguiente: Selecciona tus fechas de entrada y salida, para ver la disponibilidad. Realiza una comparativa entre los distintos aparcamientos. Cada uno ofrece distintas características, servicios y precios. También puedes ver la valoración de sus clientes, para que te sirva de guía. Piensa si te interesa un precio más barato o que sea interior o que esté más cerca y elige el que más se ajuste a tus necesidades. Decide si prefieres servicio de transporte hasta la terminal o el servicio Meet and Greet. Pagas online, que es más cómodo, fácil y seguro. Con esta opción, siempre te garantizas conseguir el precio más bajo disponible. Vete de vacaciones, relájate, diviértete y no pienses en tu coche. A tu llegada al aeropuerto, solo tienes que entregar tu tique de reserva al personal del parking y ellos se encargan de todo. ParkVia quiere ahorrarte tiempo y dinero, facilitando tu proceso de reserva en el aparcamiento de Málaga. Cuando termines, recibes un email de confirmación por correo electrónico y tu plaza está asegurada. Por supuesto, todos los aparcamientos cumplen con las medidas sanitarias anti-COVID impuestas por el Ministerio de Sanidad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)