Vivir en el Parque Natural Cabo de Gata
Juan Torrijos Arribas
lunes 29 de enero de 2024 , 06:30h

Creo que el alcalde de Níjar debería darse una vuelta durante estos días de frío, lo de frío en estos días de enero es un decir, y hablar con los vecinos que habitan durante todo el año el Parque. Lo mismo se lleva más de una sorpresa. Una de esas personas, a la que tengo respeto y cariño desde hace años ¡y tantos, niña, tantos! me comenta que vivir en el Parque se convierte en una locura durante cuatro meses, y en la soledad y sin servicios en los ocho restantes. Cierto que mi casa es como un oasis, me cuenta, pero no se trata de vivir siempre entre las cuatro paredes o muros de la vivienda. Y si esa es una experiencia, hoy otras que te dicen que San José, por ejemplo, se viene convirtiendo en un infierno durante los veranos, y en la triste soledad en los restantes. Las playas de San José son abandonadas a partir de las diez o las once de la noche, dejándolas llenas de basura. Desmontan las tiendas de campaña, que están prohibidas en otras playas, y que aquí, en San José, se permiten con total impunidad. En el apartado de juventud, no existen discotecas donde los jóvenes puedan pasar un rato durante las vacaciones, lo que hace que muchos de nuestros hijos hayan decidido que no vienen, que prefieren quedarse en otros puntos donde se cuida el esparcimiento de estos jóvenes. Viejos y niños, esos son los que se van quedando, sabiendo que los críos dejaran de venir en cuando se hagan mayores, pero aquí nadie hace nada por remediar este problema que se nos presenta a los padres con hijos en edad de merecer. El que no se pueda aparcar en otras playas, o se les cobre por ello, hace que las de San José y otros puntos se conviertan en playas masificadas durante los meses de estío. Se cuida una parte del parque, se perjudica a otra. Y si entramos en los precios, tomar una cerveza, una ración de calamares en estos pagos se ha convertido en un lujo, casi por encima de lo que supone la costa de Málaga o de Granada. Una cerveza no baja de cuatro euros, una ración de calamares de los veinte...y pico. Lo que tendría que ser un solar para parque y juegos, lo más para aparcamientos de los vehículos de los que vivimos cerca, que fue lo se nos dijo a los vecinos en su día, se está convirtiendo en nuevos apartamentos, unos treinta que serán una realidad dentro de unos meses. Y así todo. Y es cierto, la gente se pasa el día en la playa, pero a la hora de pernoctar, no puede hacerlo aquí, pequeñas pensiones sin grandes comodidades, hoteles de pocas habitaciones y poco más. La gente desmonta sus sombrillas, guardan sus neveras y se marcha a Aguadulce, Roquetas, Mojácar o Vera a dormir en sus hoteles, a gastar el dinero en esos municipios. ¿Qué dinero se queda en el término municipal de Níjar? Eso es lo que se debe preguntar el alcalde. Pero no parece que sean muchos los euro que se queden en su pueblo. No es de extrañar que siga siendo de los más pobres de Almería. Reitero, y el presidente de su partido viviendo en una particular burbuja. Pd. Si quieres comprar la prensa tienes que ir a Retamar. En San José está cerrado el kiosco. Es lo que hay, señor alcalde. Y así la vida no es demasiado agradable.

Juan Torrijos Arribas
Periodista