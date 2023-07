Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Voto útil Ana Martínez Labella Más artículos de este autor Por sábado 22 de julio de 2023 , 09:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Cuando, querido lector, esté leyendo estas líneas probablemente se encuentre reflexionando sobre el voto que va a depositar en la urna mañana domingo, si no lo tiene decidido o lo ha hecho ya. Comparto la opinión de que ir a votar en la semana más vacacional y calurosa del año supone un esfuerzo para todos, pero después de una pandemia cuyas consecuencias aún padecemos y una guerra en el Este de Europa que no parece tener fin es un ejercicio de responsabilidad contribuir a contar con un Gobierno que aporte estabilidad y sentido común. Soy consciente de que votar tiene un alto componente emocional, pero en estas elecciones nos jugamos tanto que es fundamental hacerlo con la cabeza más que con el corazón. Porque estabilidad es sinónimo de crecimiento. Y un Gobierno que genere confianza da seguridad. En un contexto tan complicado, España no puede estar sometida a tensiones internas ni a una confrontación permanente que nos haga retroceder como país porque está en juego nuestro futuro y el de las próximas generaciones. Alguien me dijo una vez que, en política, si no decides tú, otros lo harán por ti. Por eso es tan importante ejercer el derecho al voto. Para que no decidan por ti. Son unas elecciones inesperadas, que llegan inmediatamente después de unos comicios locales y en un momento especialmente inoportuno, en plenas vacaciones, lo sé, pero es tanto lo que nos jugamos que, a pesar de las circunstancias, se hace necesario más necesario que nunca votar. Y es que no solo nos jugamos el futuro de España, también en buena parte el devenir de Almería porque son muchos los asuntos pendientes del Gobierno con nuestra provincia, en temas como el agua o las comunicaciones, por ejemplo, fundamentales para nuestro desarrollo y bienestar. Por eso, desde estas líneas, me permito la licencia de apelar a la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos con nuestro país y con nuestra provincia. El día es muy largo y hay tiempo de ejercer nuestro derecho constitucional y de disfrutar de todo lo demás. Hoy, nuestro voto es más útil que nunca. Que no se quede en la playa. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Ana Martínez Labella Concejala del PP del Ayuntamiento de Almería 95 artículos Todos los firmantes