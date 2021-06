Vox quiere impedir la inmigración mientras haya paro

sábado 19 de junio de 2021 , 10:01h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

También afirma en el Parlamento que el PFEA es inútil, al tiempo que vota en la Diputación de Almería pedir más dinero para el mismo





Vox quiere impedir que Andalucía reciba inmigrantes mientras haya paro, según ha afirmado el parlamentario almeriense Rodrigo Alonso, en la última sesión de la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.



Alonso dice que lo que hay que hacer es “un plan de formación para el empleo agrícola”, ya que “teniendo una alta tasa de paro en el mundo agrario, tengamos personas paradas, desempleadas, y que estemos a su vez, demandando mano de obra extranjera”. No aclaró en su intervención a quién habría que formar como agricultores, si a médicos, abogados, arquitectos, químicos, economistas, historiadores... que estén en paro, o si la formación sería para quienes ya son profesionales de la agricultura.



De las palabras del parlamentario se desprende que hay muchos agricultores parados porque no tiene formación para ser agricultores, motivo por el que no tienen trabajo, de tal modo que hay que traer mano de obra extranjera –que habitualmente no está cualificada- para cubrir esos empleos. Es decir, que si los españoles no trabajan en el campo no es porque las condiciones económicas y laborales sean malas, sino porque requiere una formación que al parecer sí tienen los inmigrantes, pero no los autóctonos.



“Mientras España no sea capaz de absorber ese 14% de paro estructural, que como consecuencia de la pandemia se va a ver incrementado, no podemos demandar mano de obra extranjera” asegura el parlamentario, para quien la solución es formar como trabajadores agrarios a las personas inscritas como desempleados agrarios.



Eso sí, en relación a la inmigración, incluso siendo legal, Alonso reclama que se discrimine por razón de costumbres. En su opinión solo deberían trabajar en España aquellos que tenga costumbres similares a las nuestras, si bien no específico si beber vino y comer jamón, o ir a misa formarían parte de las exigencias.



Por otro lado, Alonso calificó de “lamentable” que las entidades locales –ayuntamientos y diputaciones- gestionen los fondos del Plan de Fomento del Empleo Agrario, ya que “está manifiestamente probada que es ineficiente”. Esta afirmación contradice el hecho de que el grupo de Vox en la Diputación de Almería votó en febrero de 2020 una moción de Ciudadanos para que esta institución reclamara más fondos con este fin al Gobierno central y la Junta de Andalucía.