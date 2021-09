Xoel López cautiva con su atmósfera musical en Almería

El cantautor gallego presentó anoche, sábado, ‘Si mi rayo te alcanzara’ en el ciclo ‘Cooltural Go’, donde compartió cartel con Ruto Neón











Xoel López es una atmósfera musical. Sonidos de libertad, “si estás atrapado en la sombra, avanza”, de talento, de vivencias… Esa atmósfera que rodea a Galicia y que ha enriquecido con sus experiencias en Argentina y Madrid. Una atmósfera que sobre el escenario del recinto de conciertos de Almería, anoche, sonó a belleza musical, letras que te tocan el corazón y canciones con las que te reconcilias con tu alma. Una atmósfera de alegría y amor por la música.



Comenzó el concierto con ‘El destello’ que no es un juego de palabras sobre su actuación, pues más bien fue una gran estrella que brilló toda la noche, acompañado a los coros con Teyou, dos voces que empastaron de maravilla. Sus canciones no unen letras sin sentido. Al contrario son poemas musicalizados donde comparte sus experiencias, las mismas que sentimos cada uno en este transitar por el planeta tierra.



En el ciclo Cooltural Go, que organiza la productora Crash Music para el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Xoel López interpretó 18 temas que sirven para afrontar el nuevo curso con una atmósfera de ilusión y buen rollo, con ganas de contribuir de manera auténtica a hacer un mundo mejor. Un cartel que compartió con Ruto Neón, los murcianos liderados por Bruno Laencina, que enganchó con el público a través de su neo psicodelia.





Nuevas experiencias

El concierto de Xoel López se centró en su cuarto trabajo en solitario, ‘Si mi rayo te alcanzara’, donde sigue explorando nuevos sonidos, aunque no olvida una trayectoria de quince discos. Tras ‘El Destello’, continuó con ‘Vampiro blanco’ y ‘Si mi rayo te alcanzara’, para, muy cómodo entre los almerienses, compartir una canción de su tierra, ‘A Serea e o mariñeiro’, para seguir con el segundo tema que confiesa más le gusta del disco, ‘Pez globo’, quizás porque es un viaje y Xoel siempre transita de un lado a otro en la vida, y continuó con ‘Dancehall’ y ‘Cometa’. Un poco de reposo con la balada ‘Joana’.



Recordó su éxito ‘Alma de oro’, siguió con ‘El desorden que dejas’ y dio paso a la cabecera de la exitosa serie ‘El desorden que dejas’. Su título ‘La espina de la flor en tu costado’.



Xoel no es el clásico cantautor sentado en una silla, guitarra en mano. Ha evolucionado sobre el escenario y se atreve a bailar al ritmo de temas más festivaleros, como ‘Balas’, un verso libre que da forma al merengue, la genial ‘Tierra’, ‘Catarata’, ‘Ningún nombre, ningún lugar’ y terminar en lo más alto con ‘Lodo’. Ya en los bises regresó esa atmósfera característica de Xoel López con ‘Patagonia’ para concluir con la alegría de ‘Tigre de bengala’.



Feliz reencuentro con Xoel López. Ya le estamos esperando con emoción para adentrarnos de nuevo en su atmósfera musical.