Y en Andalucía, acuerdos Rafael M. Martos martes 14 de marzo de 2023 , 08:37h El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha logrado cerrar un acuerdo sin precedentes entre la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos UGT y CCOO. Este acuerdo supone una inversión de 9.000 millones de euros para Andalucía y busca fomentar la creación de empleo de calidad y promover el crecimiento económico. Mientras, en España, no solo un partido del Gobierno está enfrentado al otro partido del Gobierno, es que dentro de cada uno de ellos también hay broncas, y cuando hay que alcanzar acuerdos sobre temas tan importantes como el Salario Mínimo, o las pensiones, los pactos se hacen únicamente con los sindicatos, y ni la patronal (pequeña, mediana o grande) cuenta, ni tampoco la oposición real. Moreno ha demostrado una capacidad de diálogo y negociación que ha sido clave para la consecución de este acuerdo, incluso teniendo mayoría absoluta. Según ha señalado el presidente, "Andalucía necesita aumentar su capacidad de diálogo para fomentar el crecimiento económico y el empleo de calidad". Lo que algunos han querido calificar como 'modelo Moreno' se presenta en un momento de gran crispación política y social en el país, y busca fomentar un clima de diálogo y colaboración para lograr objetivos comunes. Moreno ha criticado abiertamente la polarización de la sociedad española y ha señalado que este tipo de enfrentamientos solo generan "pan para hoy y hambre para mañana". El acuerdo contempla una serie de medidas concretas, como el fomento del empleo juvenil, la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, la promoción de la igualdad de género o el impulso de la formación y la innovación. Desde la CEA y los sindicatos se ha destacado la importancia histórica de este acuerdo y se ha señalado que supone un paso importante para la consolidación de Andalucía como comunidad líder en crecimiento y empleo. La estabilidad política es fundamental para lograr esos propósitos, y eso en Andalucía, gracias a la incontestable mayoría absoluta de Moreno, está garantizada. Aunque algunos sectores han criticado el acuerdo, señalando que supone una cesión importante a los sindicatos y a la patronal, lo cierto es que el 'modelo Moreno' apunta hacia un futuro en el que el diálogo y la colaboración sean las claves para lograr una sociedad más justa y próspera. Si este modelo sirve de ejemplo para otros territorios y países, estaremos ante un cambio importante en la forma en que se abordan los problemas económicos y sociales.