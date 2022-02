Opinión ¿Y usted de quién es, de Casado o de Ayuso? Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por viernes 18 de febrero de 2022 , 13:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La verdad es que de este suicidio colectivo que estamos presenciando en directo del Partido Popular, casi todo es cuestión de fe. ¿Usted quién se cree a Isabel Díaz Ayuso a Teodoro García Egea, portavoz de Casado? Esto es una cuestión de fe, pero vamos a los hechos porque creo que es fundamental analizarlo, para por lo menos tener una visión clara. Hasta el momento, lo que estamos viendo en los medios de comunicación –a derecha e izquierda- es el posicionamiento duro con uno o con otro, sobre todo a favor de Ayuso. La cuestión surge cuando un diario informa de que el Partido Popular, a través de la Empresa Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, había contratado o intentado contratar una empresa de detectives para que investiguen trapos sucios de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El alcalde Almeida da una rueda de prensa a primera hora y afirma que cuando esta situación se pone en su conocimiento, lo que hace es investigarlo, interroga a las personas presuntamente implicadas en esto, y además revisa si existen contratos entre esta empresa y la de los detectives a lo largo de los dos últimos años, a ver si ha habido algún tipo de trasvase económico, y no lo hay. Con ambas cosas, las declaraciones y los datos contables, deduce que es falso, que no hay ningún tipo de espionaje a Díaz Ayuso pagado con dinero público. La propia empresa de detectives ha negado la realización del trabajo, por tanto, tampoco lo ha cobrado ni hay datos de que lo haya hecho. La dimisión del Carromero puede estar vinculada con el hecho de que se hicieran esos contactos, pero de ahí a saber si fue a iniciativa propia para luego ofrecer esa posibilidad, si fue por mandato, de quién fue el mandato, y si pasó algo, no lo sabemos. La segunda en hablar es Isabel Díaz Ayuso, y entonces ella saca otro fascículo de historia, y es que se sienta con el presidente del Partido, Pablo Casado, y éste le dice que desde La Moncloa les habían hecho llegar un dossier sobre una contratación en la Comunidad de Madrid que podría ser ilegal, y le pide explicaciones. Unas explicaciones que ella no da, porque reconoce que habló con su hermano sobre esto, y él le contestó que era todo legal, pero en ningún momento Ayuso cuenta que informara a Casado ni de esta conversación ni le aportara documento alguno. Aquí vienen nuevas preguntas y nuevas respuestas. Si el informe venía de La Moncloa, carece de sentido contratar detectives. ¿Pero eran necesarios detectives? En realidad, lo del hermano de Ayuso ya lo habían sacado varios partidos de la oposición en la Asamblea y ella lo había negado. También está por qué no informó a Casado de las respuestas de su hermano. Pero si hay una coincidencia en la existencia de la reunión de lo que en ella se habló, también la hay en que eso tiene que ver la celebración del Congreso para elección de presidencia del PP de Madrid. La versión que ofrece Díaz Ayuso sobre el asunto no encaja, la de Teodoro García Egea sí. Ella no lo dice, pero deja entrever que la quieren presionar con esta información para que no sea candidata, algo que no se puede hacer si la adjudicación y la comisión es legal. García Egea cuenta que ellos lo que hacen es esperar a ver si ella responde, lo que tiene sentido para evitar que reviente el tema del hermano comisionista en mitad del Congreso, o un día antes, o al siguiente, y se vean abocados a defenderla o a exigirle la dimisión. Por otro lado ¿por qué está ocurriendo esto ahora? No parece lógico que el PP se lance a filtrar lo del hermano en un momento en que están negociando en Castilla y León el Gobierno. Más bien es Ayuso quien filtra lo del espionaje para hacer una voladura controlada del escándalo de la comisión de su hermano, tema que ya estaba en Asamblea de Madrid, que corría entre los políticos y ella negaba constantemente. Resulta como mínimo sospechoso que en una adjudicación directa de la Comunidad, sea necesaria la participación de un “comercial”, porque es absolutamente innecesario si ya existe una empresa que compra las mascarillas y las vende. ¿Qué sentido tiene el comisionista? En todo caso, si es legal o no, si es ético o no, son otras cuestiones que de momento están por ver, porque ella no ha dado respuestas a Casado, que es quien se las pidió. Ella se dedica a atacar a Casado, y quizá ha caído en una trampa de alguien que quiere destruir a quienes no le mantuvieron en las bambalinas de Génova 13. Es importante recordar que ella no acepta preguntas en su declaración, y Almeida y García Egea sí. Lamentable todo se reduce a las trincheras, a si se está con uno o con otro. Rafael M. Martos