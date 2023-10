Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Zasca de Carmen Crespo a Rodrigo Alonso jueves 19 de octubre de 2023 , 13:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El parlamentario de VOX insta a la Consejería a incrementar la dotación presupuestaria y que incorpore a esos 348 jóvenes agricultores a esa ayuda, “porque son personas que ya han hecho la inversión y ahora mismo se han quedado en la estacada” y la consejera le recuerda de quién dependen gracias al voto de su partido El diputado autonómico por Almería y portavoz adjunto de VOX en el parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso, ha denunciado que 348 jóvenes agricultores no van a recibir la ayuda prevista por la Junta para así impulsar la industria agroalimentaria. Lo que parecer no esperaba el parlamentario fue la respuesta de la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, que le propinó un auténtico “zasca”, al recordarle de quién dependen esas ayudas y gracias a quién es así. Crespo le aclaró que “está hablando usted de una ayuda que no dependen de nosotros” porque corresponde a fondos Next Generation, y que la Junta de Andalucía ha llegado al tope disponible, y que “ya nos hubiera gustado tener gobernanza” en relación a ese dinero, ha indicado la consejera, quien le recordó que “su grupo” era el que había votado a favor de que fuera el Gobierno central de Pedro Sánchez quien dispusiera de ellos. Durante la comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Alonso ha explicado que la Consejería sacó una convocatoria de subvenciones que luego amplió. “En un primer momento sacaron 64 millones de euros como convocatoria general y casi 16 millones como convocatoria específica para mujeres. Debido al volumen de solicitudes que ustedes recibieron, hicieron una ampliación del crédito en el que incorporaron 135 beneficiarios más”. Añade que “me llama poderosamente la atención que se quedan sin recibir estas ayudas 348 jóvenes agricultores, de los cuales 143 tienen los puntos necesarios o los mismos puntos que los que han sido beneficiarios de la ayuda”. Alonso ha preguntado a la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, cuál es el motivo por el que se deja a estas 143 personas fuera de esta ayuda cuando sí tienen la puntuación. Además, ha hecho alusión al presupuesto previsto pidiendo que se incremente para poder cubrir la demanda de estos jóvenes agricultores. “Es curioso cómo el ejecutivo de Moreno Bonilla nos vende sus políticas de relevo generacional en la agricultura y resulta que jóvenes que quieren continuar con las explotaciones de sus padres o emprender se quedan fuera de estas ayudas”. Alonso afirma que existe un desfase entre lo que el gobierno andaluz anuncia y lo que “realmente le llega al agricultor que es un incremento del gasóleo, de la luz, de los fitosanitarios y de gastos laborales. Todo esto provocando que muchos almerienses estén vendiendo los invernaderos porque los costes de producción están muy por encima del precio de venta. Así es complicada la continuidad del modelo de agricultura tradicional de Andalucía y concretamente de Almería”. El grupo parlamentario VOX insta a la Consejería a incrementar la dotación presupuestaria y que incorpore a esos 348 jóvenes agricultores a esa ayuda, “porque son personas que se han guiado por el asesoramiento de las oficinas agrarias. Son personas que ya han hecho la inversión y que son personas que ahora mismo se han quedado en la estacada”. Como hemos indicado, la consejera le aclaró que las ayudas estaban vinculadas a los Next Generation, cuya cuantía y distribución dependen del Gobierno central gracias al voto de Vox, y por tanto el Gobierno andaluz no puede hacer nada. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

