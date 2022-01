Deportes Ampliar Zouhair Il Janati y Paula Ramírez ganan la XI Carrera Espartanos de El Alquián domingo 23 de enero de 2022 , 20:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



La XI carrera popular organizada por el Club Deportivo Espartanos de El Alquián, en Almería, se ha desarrollado este domingo con 650 corredores repartidos entre las pruebas infantiles, la Milla, los cinco kilómetros y los diez kilómetros. Los triunfadores han sido Zouhair Il Janati, primero en diez kilómetros y segundo en la Milla, y Paula Ramírez Parra, ganadora tanto de la Milla como los diez kilómetros. El Ayuntamiento almeriense ha detallado a través de un comunicado que el concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida a la XI Carrera Popular Espartanos de El Alquián, acompañado por el presidente del club, Juan José Fernández, y el tesorero, Emilio Baeza, y ha asegurado que "es un orgullo volver a estar en este barrio de El Alquián, celebrando esta carrera popular que ya se ha convertido en una tradición del deporte para niños y adultos". Ha añadido que desde el Patronato Municipal de Deportes "es un placer respaldar este evento que reúne hoy a 650 participantes". "Son citas deportivas que se convierten en una jornada de promoción del barrio y, también, del atletismo" y "es una alegría también que con protección, podamos seguir practicando deporte dentro de la pandemia que nos ha tocado vivir", ha indicado. La salida se ha realizado junto al Complejo Deportivo Los Pinos de El Alquián. Este año parte del recorrido se ha visto modificado por un tramo en obras. Los participantes han discurrido por el bulevar de El Alquián y avanzado hasta la playa de El Perdigal, punto desde el que han emprendido el regreso a la meta. Tras la carrera, el tesorero del club ha resaltado que "todo ha resultado espectacular, estamos muy contentos con los participantes por su compromiso con el deporte y responsabilidad con la pandemia". En cuanto a los resultados, en los diez kilómetros, el ganador ha sido Zouhair Il Janati; segundo, Alberto González Quilez, y tercero, Antonio Sánchez Aguilera. En Mujeres, la triunfadora ha sido Paula Ramírez Parra, segunda, Jo-Anne Barfoot, y tercera, Ester Palenzuela Torres. Media hora antes de la salida se ha celebrado la Milla, donde el ganador ha sido Houdayfa Chara, seguido de Zouhair Il Janati y Antonio Belmonte Gómez. En Mujeres, ha ganado Paula Ramírez Parra, seguida de María Jesús Pérez Torrente, y en tercer puesto María Álvarez Hosseín. Además, se le ha rendido un "merecido" homenaje a uno de los espartanos, Juan Miguel Pérez, que con 75 años sigue formando parte de esta prueba popular. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

