Zumba Solidaria Con Una Masterclass En La Ciudad Deportiva De Vícar







La Ciudad Deportiva de Vícar, en la zona sur de Las Cabañuelas, está preparada para la celebración, mañana sábado, de la Masteclass Solidaria de Zumba, en la que un grupo de instructores de este disciplina fitness guiará a los participantes, más de un centenar, en la realización de las rutinas aeróbicas. Mar de Zumba es la organizadora de este evento, para el que cuenta con la colaboración del Área de Deportes del Ayuntamiento de Vícar que cede las instalaciones y correrá con todo lo referente a la logística. La red solidaria Vícar Can Felina que trabaja por el bienestar animal, será la beneficiaria de esta iniciativa solidaria que lleva por lema ‘Por una vida de colores, también para los animales’.



El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha mostrado su apoyo a este iniciativa, dirigida a personas de todas las edades, señalando que “es una excusa perfecta para realizar ejercicio, a la vez de divertirse al ritmo de la música, ayudando a fortalecer el cuerpo dotándole de una mayor flexibilidad” . Antonio Ariza, Mar Pomares, Vero, Carmencita, Mari Mariquillah, María García y Esther y Pili, serán los instructores encargados de que los participantes no dejen de mover el esqueleto y quemar una gran cantidad de calorías.



Quienes aún deseen acudir al evento deberán abonar 5 euros, a través del 695 920 456 o entregándolos a cualquiera de los instructores. Los que no asistan pero que deseen colaborar con esta iniciativa solidaria tiene a su disposición una fila cero, aportando 3 euros. La recaudación será ingresada con posterioridad en la Clínica Veterinaria Ágave, en Roquetas de Mar, para sufragar gastos pendientes de intervenciones y otros cuidados de mascotas al cobijo de Vícar Can Felina. Durante el evento se sortearán entre los participantes regalos aportados por más de una docena de patrocinadores.