1.500 almerienses con diabetes cuentan ya con monitorización flash

lunes 14 de noviembre de 2022 , 14:20h

El delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, ha incidido en la apuesta desde la Consejería que representa por la prevención y detección precoz de la diabetes, así como de sus complicaciones, unida a la educación terapéutica y al desarrollo de tecnologías aplicadas a la enfermedad de la nueva actualización del Plan Integral de Diabetes de Andalucía (PIDMA), en el Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre.

Belmonte ha detallado que en la provincia de Almería un total de 201 los pacientes con con diabetes tipo 2 en tratamiento con múltiples dosis de insulina, priorizados por presentar algún tipo de dependencia o discapacidad funcional, por sufrir hipoglucemias graves o por gestación, han sido los primeros en beneficiarse de la extensión de la monitorización flash de pacientes que emprendió el Servicio Andaluz de Salud (SAS) el pasado mes de abril dentro del PIDMA.

Estos pacientes se suman a los 1.281 almerienses con diabetes tipo 1 y los menores de 4 años, financiados de forma específica en nuestra comunidad, que ya contaban con algunas de las tecnologías aplicada a la diabetes, como bombas de insulina, sistema bomba-sensor y los sensores continuos y flash de monitorización de glucosa en Andalucía.

El delegado ha subrayado que “Andalucía ha sido una de las comunidades pioneras en la financiación de este control glucémico monitorizado para los pacientes de diabetes tipo 2, que afecta al 15,3% de la población adulta”, ha explicado que este proceso ha implicado un “intenso programa de formación para profesionales de atención primaria”, en el que se han involucrado a las enfermeras gestoras de casos y los nuevos perfiles de enfermeras de residencia, para asegurar que el proceso educativo de los pacientes y su seguimiento se desarrolle no sólo por los equipos hospitalarios sino principalmente por los equipos de Atención Primaria.

Sobre la diabetes

Según datos de la Sociedad Española de Diabetes, la prevalencia de la enfermedad en la población mayor de 18 años a nivel nacional es del 13,8% y en Andalucía, del 15%, la segunda tasa más alta de Europa. En la comunidad autónoma, aproximadamente 780.000 conocen este diagnóstico (prevalencia de diabetes conocida).

Casi un tercio de las personas que viven con diabetes en España no están diagnosticadas. Cuando la diabetes no se detecta o no se trata adecuadamente, puede causar complicaciones graves y potencialmente mortales, como por ejemplo un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular, una insuficiencia renal, una ceguera o la amputación de miembros inferiores. Estas complicaciones reducen la calidad de vida y aumentan los costes sanitarios asociados a la enfermedad.