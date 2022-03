Almería 3.200 estudiantes y 66 docentes de Almería dibujan en las aulas “el camino que nos hace iguales” martes 01 de marzo de 2022 , 15:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Diseñan carteles o videos que reflejan el acceso al ocio, la educación o el empleo para todas las personas, sin excepción Un total de 3.221 estudiantes y 66 docentes de 38 centros educativos de Almería participan en el 38 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE con distintos trabajos por la inclusión y la igualdad dentro de su entorno más cercano en los ámbitos del ocio, la educación, el empleo o la accesibilidad universal. Bajo el lema "El camino que nos hace iguales” este histórico programa de sensibilización educativa pretende impulsar el trabajo en los valores de inclusión e igualdad desde la etapa educativa, con una propuesta pedagógicamente actual y atractiva, basada en la LOMLOE. Para ello el concurso ha contado con multitud de recursos y material didáctico para que familias, docentes y alumnado comprendan mejor la temática de este año. Esta documentación ha sido elaborada por especialistas de la Cátedra Obra Social La Caixa de Inclusión Social y Habilidades no Cognitivas de la Universidad de Murcia, con la colaboración de Antonio Márquez Ordóñez, maestro de Pedagogía Inclusiva y especialista en Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). En esta edición, en la que participan 151.381 estudiantes y 2.320 docentes de 1.865 centros educativos de toda España, podido inscribirse todos los escolares de los centros educativos españoles públicos, concertados y privados, desde Primaria hasta Bachillerato, además de Educación Especial y Formación Profesional. La participación de los estudiantes y docentes se ha realizado por aulas completas (un trabajo-un aula). Los de Primaria y Educación Especial (Categorías A, B y E) han tenido que hacer un cartel que reivindique las pautas para fomentar la inclusión y la igualdad dentro de su entorno. Por su parte, los de Secundaria, Bachillerato y FP (categorías C y D) han diseñado una pieza audiovisual de 60 segundos como máximo en la que transmitan ideas de cómo fomentar la inclusión y la igualdad en el ocio, la educación, el empleo o la accesibilidad universal. Además, por primera vez, se ha creado una categoría para impulsar la participación de las Asociaciones de Madres y Padres de [email protected] (AMPAS) que han presentado un proyecto que promueva la inclusión en el centro escolar y que incluya a todo el alumnado en uno de los 4 territorios: ocio, educación, empleo y accesibilidad universal. En esta categoría se pueden presentar trabajos hasta finales del mes de marzo. El jurado valorará de forma especial la creatividad, la calidad, el mensaje y la accesibilidad así como aquellos proyectos que trasciendan los límites del aula y busquen involucrar a otras personas de su entorno (compañeros de otras aulas, vecinos, familias, administración...). Los trabajos serán evaluados por distintos jurados a nivel provincial (finales de marzo), autonómico (mes de abril) y nacional (mes de mayo), cuyas deliberaciones se darán a conocer según se vayan produciendo. Los estudiantes y docentes que ganen esta edición a nivel nacional, en su respectiva categoría, recibirán una tablet con el objetivo de poder seguir creando ideas por la inclusión y la igualdad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

