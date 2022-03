Humanidades de la UAL prosigue su ‘marzo intenso’ con el binomio smartphones – aprendizaje

jueves 17 de marzo de 2022 , 20:33h

Entre convocatorias, concursos y actividades, este curso 2021/2022 está siendo muy prolijo para la Facultad de Humanidades, que a mitad del mes de marzo ya ha alcanzado 36 acciones complementarias a la formación académica del aula. Lo último en programa ha sido una nueva conferencia, impartida en inglés, bajo el título ‘How Learner Skills Impact Studying with a Smartphone and Achievement: Implications for Studying Languages’. El invitado para pronunciarla ha llegado desde los EEUU, en concreto desde la Universidad de Nevada, en Las Vegas. Se trata del doctor Kendall Hartley, especialista en el impacto de las nuevas tecnologías y las habilidades de aprendizaje autorregulado en el rendimiento de los estudiantes.

Sus investigaciones en este campo, abordan las preguntas más importantes al respecto, han sido citadas más de 4.000 veces, y su prestigio le lleva a impartir cursos de diseño de estrategias de enseñanza, de aprendizaje en línea y de desarrollo multimedia en la propia Universidad de Nevada. Su visita a la Universidad de Almería, siguiendo esa línea trazada, ha consistido en abordar varias de las claves del uso del teléfono inteligente, las habilidades de estudio del alumnado y el rendimiento del mismo. Desde el propio título de la charla se ponía de manifiesto el interés de la misma, al tratar una cuestión del día a día de los estudiantes y del vínculo con el modo de aprendizaje, dedicando el final a las ‘implicaciones para el estudio de idiomas’.

El doctor Hartley ha descrito los beneficios y los desafíos que presenta el teléfono inteligente para el aprendizaje de los alumnos y, en particular, ha presentado datos que demuestran cómo sus ‘habilidades de autorregulación’ impactan en el uso que realiza del teléfono inteligente mientras estudia. También ha compartido su trabajo, con el que aborda los desafíos presentados previamente con una sencilla intervención diseñada para reducir las distracciones de los smartphones y, de este modo, mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Tal y como se ha referido, ha concluido llamando al debate, proponiendo un intercambio de ideas sobre cómo estos resultados impactan concretamente el aprendizaje de idiomas. Ha tenido lugar en el Aula Magna del Edificio C.

Esta acción, organizada por Alberto Andújar, profesor del Departamento de Filología Inglesa, y dirigida sobre todo al alumnado de esta titulación, será sucedida por varias actividades más, algunas de ellas de gran impacto. Así, la Facultad de Humanidades tiene programado el V Congreso Internacional ‘Mujeres, cultura y sociedad’, que tendrá lugar en el campus entre los días 27 y 29 de abril bajo el lema ‘Retos de la agenda feminista en la sociedad actual’. Esta edición “se fundamenta, como las anteriores, en la profunda convicción de que es necesario fomentar los Estudios de las Mujeres, los Estudios Feministas y los Estudios de Género en las distintas disciplinas del conocimiento para que las sociedades se articulen en clave de igualdad”. Lo dirige Mª Elena Jaime.

Más adelante, en el mes de julio, entre los días 4 y 7, tendrá lugar la IX ‘Language, Culture and Mind International Conference’. La presidencia del comité organizador la ocupa la profesora Carmen María Bretones, del Departamento de Filología y el Área de Estudios Ingleses, perteneciente al Grupo de Investigación HUM-807 ‘Literatura y cultura en los países de habla inglesa’. Cada conferencia LCM se organiza en torno a un tema especial que se refleja en las contribuciones de los oradores plenarios, que no se toma como limitante, sino que se enfoca para dar a cada edición “una sensación distintiva y provocar un debate interdisciplinario enfocado”. El tema del IX LCM de la Universidad de Almería será “experiencia sensorial y comunicación”.

