Deportes Judo Mytos se consagra en el Campeonato de Andalucía Cadete con 5 medallas martes 05 de abril de 2022 , 16:22h La escuela deportiva municipal ha recogido tres medallas de oro y dos de bronce gracias a la estelar actuación mantenida por los judocas Almería vuelve a tener representación en el Campeonato de Andalucía Cadete, esta vez gracias a la escuela deportiva municipal Judo Mytos que participó en la competición de ámbito andaluz recientemente donde ha cosechado importantes resultados. En el campeonato, que contó con la presencia de más de 300 participantes con edades comprendidas entre los 12 y 17 años pertenecientes a 44 clubes con representación de todas las provincias andaluzas, la escuela de la disciplina judoca ha obtenido cinco medallas. Los deportistas que han demostrado su calidad y han recogido los trofeos ante el esfuerzo ofrecido en la instalación deportiva han sido Sara Carrión (-44 kg) que ha recogido una medalla de oro, al igual que Alejandra Marín (+70 kg) y Rafa Rubio (-66 kg) que se han subido al podio para colgarse los dos metales de oro. Por otra parte, Belén Egea (-52 kg) y Juan Reche (-55 kg) también subieron al podio para ponerse las medallas de bronce. Desde la escuela deportiva Judo Mytos valoran también las buenas actuaciones de Darío Torres, Chema Ruiz, Marcos Gallardo y Denis Stefan y trasladan que "aunque esta vez no han alcanzado resultados destacables, estamos seguros de que pronto estarán en los pódiums andaluces". La EDM Judo Mytos, tras esta parada en el Campeonato de Andalucía Cadete, se prepara para su próxima cita donde se apuntarán en el Campeonato de España que se celebrará en Pamplona. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

