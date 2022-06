XXXVI Memorial Patricio López Antequera Afronta Su Fase Decisiva

miércoles 08 de junio de 2022 , 17:08h





La trigésimo sexta edición del trofeo de fútbol sala Memorial Patricio López Antequera ha cerrado su primera fase con Carpisan y Lava Brotherscarwash como líderes de sus respectivos grupos, si bien los carpinteros igualados con New Home, aunque con mejor gol average en las tres jornadas disputadas. Esta primera fase, del torneo decano del fútbol sala en la provincia, ha servido para definir los enfrentamientos en cuartos de final, atendiendo al orden clasificatorio, dado que los ocho equipos participantes tenían garantizado el pase a la segunda y definitiva fase.

En la fase de grupos , el campeón de la Liga Local, Carpinteria y Montajes Carpisan comenzó con un empate a tres goles ante el New Home, dentro del grupo A , donde Bros FC goleaba 6-0 a El Pozo Almería, en esa primera jornada. En la segunda jornada, Carpisan se imponía claramente a Bros FC por 11-1, mientras que New Home se deshacía de EL Pozo Almería por 4-0., lo que prácticamente dejaba sentenciada la tabla clasificatoria, ratificada en la última jornada con los triunfos de Carpisan y New Home ante de EL Pozo Almería 7-3 y Bros FC 7-0, respectivamente.

En el grupo B, Lava Brotherscarwash comenzaba el torneo con victoria ante Alvi R. marruecos por 8-2, mientras que AVV Las Colinas de Aguadulce se imponía pro 9-3 a Roqueviso. En la segunda jornada, nuevo triunfo del Lava Brotherscarwash ante Colinas de Aguadulce por 5-3, y apretado triunfo del Alvi-R. Marruecos, ante Roqueviso por 5-4, lo que, salvo en lo que la cabeza se refiere, dejaba más abierta la clasificación. En la última jornada, Lava Brothesrcarwash goleaba al colista del grupo, Roqueviso, po 12-1, y Alvi R. Marruecos y Las Colinas de Aguadulce, empataba a cuatro tantos, dejando a éste último como segundo de grupo-

Una vez definidas las posiciones de cada grupo, mañana jueves, en el Polideportivo de Puebla de Vícar, se ponen en marcha los cuartos de final con los enfrentamientos Carpisan-Roqueviso, a las 22 horas, y a continuación, Bros-Colinas de Aguaducle. Para el viernes, también a las 22 horas, El Pozo Almería-Lava Brotherscarwash , seguido del New Home-Alvi R. Marruecos, en busca de las semifinales, que se disputarán el próximo martes, día 14 , mientras que el partido por el tercer y cuarto puesto y la final, están programados para el jueves día 16, en el mismo escenario, y como prólogo a las fiestas patronales de Puebla de Vícar, en honor de María Madre de la Iglesia.