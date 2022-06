Capital El alcalde conoce las propuestas de Alcentro miércoles 08 de junio de 2022 , 17:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco y el concejal de Promoción de la Ciudad y Comercio, Carlos Sánchez, han acordado “ir de la mano” con los comerciantes para realizar las mejores iniciativas de revitalización El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha mantenido una primera reunión con la nueva Junta Directiva de la asociación de comerciantes Almería Centro, ahora presidida por Antonio Martín, con el objetivo de conocer de primera mano las propuestas, inquietudes y demandas del colectivo del comercio en el centro de la ciudad. Acompañado por el concejal de Promoción de la Ciudad y Comercio, Carlos Sánchez, el regidor ha propuesto “ir de la mano” para idear y llevar a cabo las mejores iniciativas de revitalización y dinamización comercial. Con idea de escuchar y conocer el sentir de la nueva directiva, el primer encuentro ha servido para poner sobre la mesa las ganas de trabajar de forma conjunta, de alinear iniciativas de cara a mejorar la programación, propia y municipal, de cara a la dinamización comercial en el centro, a la par que para desgranar los proyectos en los que está inmerso el Ayuntamiento de Almería y que vendrán a mejorar la vida de los almerienses. Se interesó la nueva Junta Directiva por las obras del Puerto Ciudad, el Polo de Innovación Agrícola que irá en el antiguo edificio de Correos, las reformas en el entorno de la Alcazaba (Parque de La Hoya, nuevo acceso al Cerro de San Cristóbal, Plaza de la Administración Vieja, conclusión de las obras de la Casa Consistorial o las placitas que se van a remodelar en la zona de la Almedina), la rehabilitación del Museo de Doña Pakyta, la musealización del Mesón Gitano e incluso el corte de la carretera de El Cañarete. El alcalde y la nueva directiva de Almería Centro han acordado, además, que los miembros de la asociación mantengan reuniones sectoriales con los concejales encargados de las diferentes áreas municipales de cara a abordar distintos asuntos que pueden venir a mejorar la calidad de vida de los vecinos, los comerciantes y también los hosteleros y quienes visitan el centro de la ciudad. Nueva directiva La nueva Junta Directiva de la asociación comercial está formada por Antonio Martín (presidente), Francisco Gómez Calvache (vicepresidente), María Trinidad Navarro (vicepresidenta segunda), José Luis García Guillén (secretario), Miguel Gallego (tesorero) y Magdalena Vicente y José María Plaza Villegas, como vocales. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.