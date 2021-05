Deportes Ampliar 0-0: El Almería B cae eliminado y jugará en Tercera División RFEF lunes 31 de mayo de 2021 , 08:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia



El filial de la UD Almería no logró romper el 0-0 inicial en Antequera y cayó eliminado en al play-off de ascenso a Segunda División RFEF. Los rojiblancos tuvieron oportunidades como para haber ganado, pero sin saber superar las adversidades de una expulsión de Dani Albiar, en el minuto 74, cuando mejor estaban los rojiblancos, y un posible penalti que se reclamó sobre Aitor Puñal. El empate dejó fuera al conjunto de la Academia, que el año que viene competirá en Tercera División RFEF, quinta categoría del fútbol nacional.



El inicio de los noventa minutos ya mostraron a las claras que el Almería B tendría que esforzarse mucho para poder romper la barrera del conjunto local, al que el hecho de que no se moviera el electrónico le sería suficiente para medirse en la final al Atlético Malagueño.



Los antequeranos, como ya habían hecho en algunos enfrentamientos previos de ambos equipos, se sentía cómodos obligando a los indálicos —que eran los que tenían la presión del resultado— a que mandara balones arriba para ellos salir a la contra. Así fue como llegó un acercamiento claro de los malagueños, pero Curro Harillo hacía una gran parada.



El filial fue creciendo con el paso de los minutos, llegando a disfrutar de opciones como para haberse adelantado. La más clara tuvo el nombre de Dani Albiar. Era el minuto 36 cuando el canterano se quedó en un mano a mano en el que el meta estuvo muy acertado para evitarlo.



Los futbolistas del plantel de la Academia también entraron más enchufados en el segundo acto. En esas, en el minuto 58, se rozó el gol en un saque de esquina ejecutado por Fermín, pero el remate de Ricardo Carvalho no encontró portería.



Daba la sensación de que el Almería B estaba mereciendo adelantarse. Sin embargo, coincidiendo con esos mejores momentos rojiblancos, el árbitro mostró una segunda amarilla a Dani Albiar por una falta en el centro del campo. El cronómetro marcaba el 74, así que a los almerienses no les quedaba otra que agotar su opciones de estar en la final con un efectivo menos.



Hubo garra tanto en la recta final como durante la prórroga, aunque no se vivirían acontecimientos claros como para el 0-1. El Antequera se fue protegiendo paulatinamente y aún quedaría hueco para una situación polémica en la que los canteranos reclamaron un posible penalti sobre Aitor Puñal. No se señaló.



El pitido final trajo consigo la tristeza por una eliminación en el play-off, lo que es sinónimo de que la UD Almería B competirá la próxima campaña, la 2021/2022, en la Tercera División RFEF, que pasará a ser la quinta categoría del fútbol español como consecuencia de la reestructuración realizada por la Real Federación Española de Fútbol a raíz de la creación de la Primera División RFEF.



Ficha técnica:



Antequera CF: Iván;, Juanjo (Joselillo, min. 74), Portillo, Mauro, Carlos, Sergio Díaz, Rafa (Fran, min. 105), Del Moral (Sergio Molina, min. 86), Luismi (Sergio García, min. 74), Joaquín y Corbacho (Alberto, min. 105).



UD Almería B: Curro Harillo; Vertiz (Juan Gutiérrez, min. 100), Manu, Ricardo Carvalho, Luna (Siles, min. 56), Aitor Puñal, Tomás (Cerpa, min. 100), Dani Albiar, Jean Marco (Jordi Escobar, min. 74), Fermín y Caballero (Sergio Sanchís, min. 74).



Árbitro: Carlos Fernández del Moral, del colegio granadino. Amonestó a los locales Luismi y Sergio Molina, así como a los visitantes Vertiz, Luna, Manu, Aitor Puñal, Tomás y Ricardo Carvalho. Además, expulsó a Dani Albiar, en el minuto 74, como consecuencia de dos cartulinas amarillas y a Fernando Santos, entrenador del Almería B.



Incidencias: partido correspondiente a la semifinal del play-off de ascenso a Segunda División RFEF. El encuentro se disputó en El Maulí y contó con la presencia aproximada de 500 espectadores.

