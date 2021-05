Cs pide explicaciones sobre el hecho de que se "entorpezca" la labor del Defensor del Pueblo Español

domingo 30 de mayo de 2021 , 20:24h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia







El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, ha registrado por escrito una pregunta dirigida al alcalde, Ramón Fernández-Pacheco (PP), en la que le pide explicaciones de por qué el consistorio está incluido en la lista de "administraciones entorpecedoras" del Defensor del Pueblo Español.



Cazorla ya preguntó por esta situación, en el turno de ruegos y preguntas del pleno celebrado el pasado 10 de mayo, y la respuesta que obtuvo entonces por parte del equipo de gobierno fue que no se tenía constancia de dicha situación, según una nota de Cs.



"Hoy, en cambio, el Ayuntamiento de Almería sigue figurando en esta lista negra, acumulando 117 días de demora en su respuesta al Defensor del Pueblo", ha señalado el portavoz de Cs.



En la sesión plenaria, Cazorla interpeló por la información que había sido requerida al consistorio hasta en tres ocasiones por el Defensor del Pueblo, y por qué no se le había contestado en tiempo y forma.



"Hoy sabemos, no por el equipo de Gobierno, sino tras realizar ciertas averiguaciones, que lo que ha requerido el Defensor del Pueblo al Ayuntamiento de Almería, con un escrito dirigido al alcalde-presidente de la corporación mediante una actuación de oficio, está relacionado con la solicitud de información sobre centros de privación de libertad de titularidad municipal, tales como la situación de los calabozos", ha aclarado el concejal liberal.



Así, en la información hecha pública por el Defensor, se detalla que el expediente 20013802, con fecha de salida 2/2/2021, lleva 117 días de demora en recibir contestación por parte del Ayuntamiento de Almería, motivo éste por el que dicha administración local aparece como 'administración entorpecedora'.



"La pregunta que nos hacemos es por qué desde el equipo de Gobierno se afirma no tener conocimiento de esta situación, y qué se va a hacer para remediarla", ha afirmado Cazorla, quien ha reclamado "más transparencia" al equipo de gobierno.