Deportes Ampliar 0-0: Empate insuficiente para el Almería B lunes 06 de febrero de 2023 , 08:32h Los rojiblancos fueron superiores en todo momento al Torreperogil, pero no lograron materializar ninguna de las ocasiones que tuvieron El Almería B no pudo conseguir la victoria en un partido en el que todas las ocasiones fueron para los almerienses. Los rojiblancos iniciaron el encuentro con intención, dominando desde el principio el balón y generando mucho peligro en la portería contraria. A pesar de las numerosas oportunidades, el equipo no consiguió anotar, dejando así un empate a cero que sabe a derrota para los de Óscar Fernández y a victoria para el Torreperogil. Gilbert realizó la primera oportunidad tras una asistencia de Marciano en el minuto 26, pero el portero rival impidió la celebración. Aarón Romero también tuvo una buena ocasión desde la frontal que salió cerca del palo. El Almería B hizo lo posible para conseguir el gol, pero al final el balón no entró en la portería. Los almerienses no pudieron conseguir el triunfo en un partido en el que el Torreperogil tuvo una oportunidad en la segunda parte que Obón detuvo sin problemas. Después de esta ocasión, el dominio fue claramente de los locales, quienes generaron un sinfín de oportunidades, comenzando por Avelino con una folla seca que tocó en el larguero. Núñez buscó un disparo desde dentro del área pequeña, pero su disparo no encontró su destino. Marezi tuvo una oportunidad con un cabezazo, pero tampoco pudo marcar. Bian también tuvo una buena oportunidad de pase de la muerte, pero el balón se fue por arriba del larguero. A pesar de todas estas oportunidades, los almerienses no pudieron encontrar la portería y el partido terminó con un sorprendente empate a cero. El resultado dejó un punto muy insuficiente para los de Óscar Fernández.

