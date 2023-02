Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Máxima de 17 grados de temperatura este lunes en Almería lunes 06 de febrero de 2023 , 08:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el pronóstico del tiempo para la provincia de Almería el día 6 de febrero de 2023 es el siguiente: habrá nubosidad y probabilidad de lluvia en la zona centro-norte de la provincia. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 16 y 17 grados y las mínimas se situarán entre los 6 y 7 grados. Se esperan vientos del suroeste con rachas de hasta 70 km/h Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.