0-2: La UD Almería no tuvo opciones ante el Villarreal

sábado 04 de marzo de 2023 , 20:22h

El equipo de la UD Almería no logró obtener su segunda victoria consecutiva, ya que el Villareal jugó un gran partido en todas sus líneas y mantuvo la posesión del balón, evitando que los rojiblancos crearan oportunidades. A pesar de los cambios realizados por Rubi en la segunda parte para acercarse a la portería del Villareal, no tuvieron éxito y recibieron dos goles en los minutos 75 y 87 del partido. Sin embargo, el equipo almeriense puede tomar como aspecto positivo el hecho de haber mantenido al equipo de Champions a raya hasta el minuto 75, ya que los jugadores de Rubi no pudieron generar oportunidades durante todo el encuentro.

El entrenador hizo un cambio en el once inicial para el siguiente partido, sustituyendo a Eguaras por Embarba. Chumi volvió a jugar como lateral derecho y la delantera estaría compuesta por El Bilal y Luis Suárez, quienes tuvieron una buena conexión en el partido anterior contra el FC Barcelona.

El partido comenzó con mucha intensidad por parte de ambos equipos. En el minuto 5, Leo Baptistao tuvo una buena oportunidad dentro del área, pero su remate no encontró portería. Poco después, en el minuto 8, Yeremi del Villarreal estuvo cerca de marcar un gol, pero Fernando logró detener su disparo. En el minuto 20, Foyth del Villarreal también tuvo una buena oportunidad con un remate de cabeza, pero su disparo se fue por el lateral de la portería de Fernando.

En el minuto 28, el Villareal tuvo otra oportunidad de anotar con un mano a mano de Morales, pero Fernando logró sacarla con el pie. Sin embargo, la jugada fue invalidada por un fuera de juego muy ajustado. Desafortunadamente, en esa acción, el portero del equipo local se lesionó y tuvo que ser sustituido durante el descanso. Durante la primera mitad, los rojiblancos tuvieron dificultades ya que el equipo visitante controlaba la posesión y les daba pocas oportunidades. A pesar de esto, los hombres de Rubi estaban haciendo un gran esfuerzo defensivo con ambos extremos bajando para ayudar en tareas defensivas.

Durante el segundo tiempo del partido, el entrenador Rubi realizó tres cambios en el equipo, sustituyendo a Fernando por Mariño debido a una lesión, a Samú Costa por Embarba y a Akieme por Centelles. El portero del Almería demostró ser un gran fichaje de invierno al realizar dos buenas intervenciones que evitaron que el marcador estuviera en contra de su equipo. A partir del minuto 60, los jugadores comenzaron a crear más oportunidades de gol con llegadas profundas de El Bilal y Suárez. En el minuto 60, Samú Costa tuvo una buena oportunidad de gol gracias a la falta de atención defensiva del equipo visitante durante un saque de banda.

A los 75 minutos de juego, el Villarreal logró marcar el primer gol del partido gracias a una buena jugada colectiva que culminó en un tanto de Gerard Moreno. A pesar de los intentos del Almería por igualar el marcador, fue el Villarreal quien logró anotar nuevamente gracias a una gran asistencia de Chukwueze y un espectacular gol de volea de Morales, dejando el resultado final en 0-2.