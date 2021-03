0-3: El Almería sigue mirando al ascenso directo

miércoles 31 de marzo de 2021 , 09:07h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia









La UD Almería sigue mirando al ascenso directo gracias a la realización de un partido muy completo en La Rosaleda. Los indálicos, que llevaban cuatro jornadas sin ganar, volvieron a probar las mieles de la victoria a base de recuperar su fútbol y la efectividad. De esta manera, los goles de Robertone, Lazo y Sadiq certificaron el acercamiento de los rojiblancos al segundo puesto (0-3).



José Gomes repitió el mismo once inicial de la cita con el Leganés. El encuentro arrancó con ritmo, permitiendo que se vivieran alternativas de ambos conjuntos.



No tardó demasiado el Almería en romper el equilibrio, ya que, en el minuto once, José Carlos Lazo recuperó la pelota en el centro del campo y envió un pase al desmarque de Robertone, que no perdonó ante Dani Barrio. Era el 0-1.



Los rojiblancos encontraron más espacios. En esas, Sadiq Umar cayó derribado en el interior del área y el árbitro señaló penalti. Sin embargo, la pena máxima nunca se llegó a ejecutar porque fue anulada tras la revisión en el VAR.



Los almerienses no tuvieron que acordarse de esa jugada, puesto que, poco después de la acción, Lazo volvió a ser protagonista de una recuperación del esférico tras la que, sin pensárselo demasiado, probó fortuna desde larga distancia. Acabó siendo un verdadero golazo, como el futbolista de Sanlúcar de Barrameda acostumbra.



Con ese 0-2 se llegó al descanso. La UD Almería estaba recuperando su fútbol, la efectividad y el orden defensivo. De hecho, Makaridze no estaba teniendo trabajo. Tras la reanudación, César de la Hoz entró a escena por Robertone y después de una serie de acercamientos locales, en el minuto 58, Corpas ocupó el hueco de Brian Rodríguez.



El partido recuperó el guion de las alternativas conforme avanzaban los minutos, aunque sin que se vivieran ocasiones claras que pudieran variar el resultado. Precisamente, sería de nuevo el conjunto indálico el que rompería el equilibrio con un balón al espacio a la carrera de Sadiq Umar. Un defensor evitó bajo palos el gol del nigeriano, pero el rechace le caía a Manu Morlanes que asistía al delantero para el 0-3 y el decimoquinto tanto en su cuenta particular.



Con ese marcador se alcanzaba el final de una completa contienda del Almería con la que volvía a reencontrarse con la victoria —tras cuatro jornadas sin hacerlo— mostraba su juego más característico y, además, se acercaba de nuevo al ascenso directo.