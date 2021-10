1-0: Sufrida victoria del Almería ante el Leganés

viernes 29 de octubre de 2021 , 23:00h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El Almería logra el tercer triunfo consecutivo que le mantiene en el liderato. El Leganés, un incómodo y difícil rival





La UD Almería logró un nuevo triunfo en LaLiga SmartBank, el tercero de forma consecutiva, que le permitió continuar en la parte más alta de la clasificación una jornada más. En concreto, los rojiblancos tuvieron que superar a un gran rival, el CD Leganés, que incomodó mucho a los almerienses, obligándoles a estar férreos en la zona de atrás y saber sufrir. Francisco Portillo fue el encargado de hacer el 1-0 definitivo de un duelo en el que una dosis de fortuna, pero, sobre todo, un gran trabajo permitieron que los puntos se quedaran en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.



Rubi arrancó la contienda con un total de cinco novedades entre los futbolistas de inicio con respecto a Miranda de Ebro. Así pues, el once lo formaban Fernando; Nieto, Chumi, Babic, Akieme, Samú Costa, César de la Hoz, Arnau Puigmal, Portillo, Lazo y Sadiq. Todo para unos compases iniciales de alternativas en los que Nieto y Arnau hicieron sendos remates que se fueron por poco, mientras que Fernando metía una buena mano en un intento de Eraso.



Fue a la altura de la media hora cuando se produjo el 1-0. Se viviría una acción en la que el cuero, tras varios rechaces, terminaba cayendo en los pies de Portillo, que definía con una calidad impresionante.



La segunda mitad llegó de la mano de una buena oportunidad para las filias almerienses, siendo Arnau el artífice de un disparo cruzado que rozaba en el poste. A su vez, el Leganés estaba buscando sus alternativas como para igualar la contienda, permitiendo que se viera a unos locales seguros en la retaguardia, que no dejaban demasiadas ocasiones a los visitantes, exceptuando algunos golpeos desde lejos que eran detenidos sin demasiados problemas por Fernando.



La UD Almería estaba sabiendo sufrir y eso le estaba permitiendo acercarse cada vez más al triunfo. En esas, una píldora de fortuna se alió con los indálicos, ya que, en los minutos finales, una falta de entendimiento entre Fernando y Chumi dejó a Arnaiz con todo a su favor, pero la finalización del atacante se fue al lateral de la red.



Tras esa oportunidad se vería a los locales cerrar a la perfección la contienda. De hecho, el pitido final se produjo con los rojiblancos en zona ofensiva. En este sentido, Sousa remató desde la frontal alto y un centro de Appiah no encontró se paseó por no encontrar a ningún compañero. En cualquier caso, se acababa de producir el tercer triunfo consecutivo de unos almerienses que continuarán una jornada más en el liderato de LaLiga SmartBank.