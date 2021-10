El Ayuntamiento de El Ejido actualiza al IPC tributos tras dos años congelados

viernes 29 de octubre de 2021 , 20:35h

Las negociaciones mantenidas por el Consistorio con el Gobierno Central, en el marco de los Planes de Ajuste de 2012 y 2014, ha supuesto que las familias ejidenses un ahorro medio en el pago de tributos de 420 euros y para una empresa media de 870 euros

El Pleno del Ayuntamiento de El Ejido ha aprobado la modificación de diversas ordenanzas de ingresos. A este respecto, el concejal de Hacienda y Contratación, José Francisco Rivera, ha explicado que “se trata de una adaptación mínima de parte de nuestras tasas y precios públicos al IPC para cumplir así con lo que exige la ley y, por tanto, con los objetivos del Plan de Ajuste”.



Además, ha puntualizado que “se actualizan al IPC interanual, que a fecha de agosto arrojaba un 3,3%, pero no se tocan muchos precios públicos o tasas, entre los que se encuentran algunos los que más afectan a las familias ejidenses, como son las tasas de basura, la tarifa del agua o la IBI rústica; siendo, por tanto, el impacto global para una familia media que tenga una vivienda y dos coches, de 20,70 euros”.



Es más, tal y como ha concretado Rivera, “sino hubiéramos peleado los condicionantes del Plan de Ajuste impuestos en 2014 por el Ministerio, ya entonces hubiera supuesto a un vecino del municipio una subida de más de 75 euros en el IBI Urbano de aquel año”. El responsable local ha concretado que “esta medida es obligatoria por ley para cualquier Ayuntamiento en situación de riesgo financiero, para poder dar viabilidad al Plan de Ajuste en vigor. De esta manera, no se pierde poder adquisitivo y podemos garantizar los recursos económicos suficientes para hacer frente a los gastos de funcionamiento y a las inversiones mínimas previstas”.



El edil ha finalizado diciendo que “actualizar los tributos y precios al IPC, unido a la reestructuración reciente que hemos llevado a cabo de nuestra deuda, permitirá mantener un mínimo de inversiones, cofinanciar proyectos incluidos en los Next Generation Eu, acabar las inversiones previstas en la EDUSI y mantener los proyectos incluidos en los Planes Provinciales de la Diputación Provincial de Almería, además de poder seguir mejorando la calidad de nuestros servicios públicos”.