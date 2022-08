1-2: El Almeria pierde tras hacer un buen papel ante el Real Madrid

lunes 15 de agosto de 2022 , 01:00h

Volvía el fútbol de Primera al Power Horse Stadium, y no pudo hacerlo de mejor manera, porque en el estreno de la Liga Santander para el Almería fue brillante, y eso que delante tuvo al Real Madrid, el reciente campeón de la supercopa de Europa, al que los rojiblancos no sólo le plantaron cara, sino que además lo llegarán a tener contra las cuerdas. Y eso que Rubi tuvo muchas bajas al no poder ser inscritos varios jugadores. De hecho Chumi jugó de lateral derecho; Kaiky, Ely y Babic, de centrales, y Akieme en la izquierda. Por delante de ellos, Samú Costa, Eguaras y Robertone, y arriba Ramazani y Sadiq.

El Almería empezó el encuentro como si llevara toda la vida jugando en la élite, arrinconando al Real Madrid en su campo y ejerciendo presión alta, y fruto de este buen hacer, en el minuto 6 Largie Ramazani conseguiría anotar el primer tanto tras una muy buena jugada. A partir del gol, los rojiblancos empezarían a sufrir las acometidas del conjunto blanco que intentaba, con ocasiones, igualar la contienda. Tras unos minutos de intensidad muy alta por parte de los madridistas, los de Rubi se rehicieron y consiguieron volver a meterse de lleno en el partido.

La UD Almería se mostró muy firme en defensa, además de destacar Fernando, y con las cosas claras en la medular para luego intentar sorprender por velocidad y con movilidad arriba. El Madrid, por momentos, se veía superado por un conjunto rojiblanco que, con el apoyo de la afición, estaba haciendo un extraordinario encuentro.

Ya en el segundo tiempo se sucedían las ocasiones para ambos equipos, pero era el Madrid quien dominaba los primeros compases del encuentro. En una jugada aislada y embarullada dentro del área local llegaría el gol del Real Madrid, sería Lucas Vázquez quien aprovechase un balón suelto para llevarlo al fondo de la red. Rubi tras el tanto visitante movería el banquillo dando entrada a Diego Sousa y a Lazo por Sadiq y Ramazani, pero el conjunto de Ancelotti seguía mostrándose superior a los locales. En el minuto 74 Alaba, que acaba de salir, anotaría el 1-2 tras un golazo de falta. El Almería intentaría reaccionar, pero sin fortuna, aunque en los últimos minutos dispuso de dos ocasiones para empatar, aunque Courtois lo evitó. Una lástima porque la entrega y la actitud de nuestros representantes mereció tener un premio.