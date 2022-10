Es una información de noticiasdealmeria.com Almería Ampliar 1.500 almerienses solidarios con las ‘6 horas Non Stop' de la Fundación Jesús Peregrín domingo 23 de octubre de 2022 , 12:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ayuntamiento y Diputación se suman un año mas y el Centro Comercial Torrecárdenas acoge la tercera edición de un evento que este año recauda fondos para la acogida y rehabilitación de 300 niños que viven abandonados en la estación de Kamalapur, en Bangladesh noticiasdealmeria.com Ayuntamiento de Almería y Diputación Provincial se han sumado un año más a la celebración de las ‘6 horas Non Stop’ que, organizadas por la Fundación Jesús Peregrín, ha reunido hoy a más de 1.500 personas en el Centro Comercial Torrecárdenas. El objetivo de la cita y la participación de los asistentes en esta esta carrera-marcha, de carácter lúdico y familiar: recaudar fondos para el proyecto de acogida y rehabilitación de más de 300 niños abandonados en la estación de tren de Kamalapur, Dhaka (Bangladesh) en el que trabaja actualmente la Fundación. La segunda teniente alcalde y concejala de Urbanismo e Infraestructuas, Ana Martínez Labella; de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez; junto a la vicepresidenta de la Diputación Provincial, Ángeles Martínez, además de varios concejales de la corporación, han participado en este acto al que se ha sumado este año también el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, acompañando a los representates de la Fundación y del centro comercial, como organizadores del evento. Tanto el consistorio como la institución provincial han felicitado la “participación y solidaridad” de los almerienses, sumándese a un evento que daba comienzo a las 9.00 horas de la mañana con una carrera y marcha que se ha visto acompañada de actividades lúdicas, desarrolladas a lo largo de toda la mañana alrededor de la prueba deportiva, de las que han podido disfrutar pequeños y mayores.

Almería, siempre solidaria La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana ha destacado que “una vez más los almerienses hemos dado ejemplo de nuestro compromiso solidario”, felicitando además “a organizadores y colaboradores su implicación con esta noble causa” y de forma particular a Jesús Peregrín y a la Fundación que su persona encarna. “La Fundación lleva más de veinte años trabajando en acciones sociales y en favor de los más necesitados y la acción que ahora promueven, para ayudar a más de 300 niños de Bangladesh, debe y tiene que tener nuestro reconocimiento y aplauso”, ha explicado Laynez. La vicepresidenta de la Diputación Provincial, Ángeles Martínez, ha querido también felicitar la iniciativa, un año más, de la Fundación Jesús Peregrín, así como el trabajo que desarrollan a lo largo de todo el año. “Estamos muy orgullosos de apoyar esta actividad, junto al Ayuntamiento de Almería, que es un éxito también gracias a toda esa gente que colabora con la Fundación, respaldando la labor que presta la persona de Jesús Peregrín”. Por su parte el vicepresidente de la Fundación, Bienvenido Fernández, ha querido subrayar la labor prestada por los misioneros Javerianos, con los que la Fundación Jesús Peregrín colabora en este proyecto solidario, precisamente en el día en el que se celebra la Jornada Mundial de las Misiones (Domund). Es un día también para acordarse de esas personas que entregan su vida ayudando a los demás”. Esa labor misionera ha sido también destacada por el propio Jesús Peregrín quien, emocionado, ha agradecido la colaboración de Almería y los almerienses respondiendo, hoy y siempre, “al llamamiento que hacemos desde la Fundación, permitiendo con ello seguir haciendo muchas obras buenas en beneficio de quien más lo necesita”.

Inscripción, patrocinio y colaboradores Más de 40 patrocinadores y colaboradores se han sumado hoy a la Fundación Jesús Peregrín colabando en su proyecto solidario de ayuda a los niños necesitados de la estación de Kamalapur, en Dhaka (Bangladesh). Además de la aportación económica de patrocinadores y colaboradores y la inscripción por participar en esta marcha y carrera, el apoyo del Centro Comercial se materializará en la entrega de un euro para el proyecto por cada una de las vueltas que los participantes en la marcha realizan al recorrido marcado. En suma, la organización estima se pueda obtener una recaudación benéfica que supere los 30.000 euros. Un proyecto del que se pueden conocer más datos, a la par que seguir colaborando, en la página web de la Fundación www.fundacionjesusperegrin.org donde la ONG almeriense ofrece información sobre todo el trabajo que se realiza por limar desigualdades en cualquier lugar del mundo. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

