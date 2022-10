Es una información de noticiasdealmeria.com Almería Ampliar Diputación y Ayuntamiento reciben a los músicos de la III Noche de la Música Latina sábado 22 de octubre de 2022 , 22:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El vicepresidente y el concejal de Cultura han dado la bienvenida a este elenco de artistas llegados desde Canarias, Cuba, Puerto Rico y Brasil noticiasdealmeria.com La Diputación y el Ayuntamiento de Almería han celebrado esta mañana en el Palacio Provincial una recepción a los músicos participantes en la III Noche de la Música Latina, que se celebra durante todo el fin de semana en la ciudad. El vicepresidente de la Institución, Fernando Giménez, y el concejal de Cultura, Diego Cruz, han sido los responsables de dar la bienvenida a más de una treintena de artistas llegados desde Canarias, Cuba, Puerto Rico y Brasil, acompañados del organizador del evento, José María Díaz, del Grupo Nuevos Aires. La III Noche de la Música Latina ha logrado hacerse un hueco y perpetuarse en la agenda cultural de la provincia gracias al impulso de ‘Nuevos Aires’ y al respaldo institucional de la Diputación, el Ayuntamiento de Almería y el gobierno de Canarias, a quienes se suma la EFA Campomar. Este año se celebra los días 21 y 22 de Octubre con la presencia de Tula Tania y John Lix Feliciano (Brasil – Puerto Rico); Ludmila Mercerón - Ralph Este (Cuba – España) y Nuevos Aires (Almería) y En-Cantadoras desde Canarias. Fernando Giménez se ha mostrado orgulloso de abrir las puertas de la casa de la provincia a los participantes en un evento que “no sólo permite dinamizar la cultura en nuestra provincia, sino que además es un polo de atracción turística para el destino ‘Costa de Almería’. Por un lado, muestra a los grupos participantes cuáles son los encantos que han hecho de nuestra provincia uno de los destinos que más crece a nivel nacional y es todo un atractivo para los amantes de este género musical. Y además nos permite ofrecer al público almeriense una actividad de calidad que nos consolida como tierra vinculada a la cultura”. El vicepresidente ha augurado un éxito para el evento que se celebra esta noche como cierre a esta gran fiesta de la música latina que se celebrará en el Auditorio Maestro Padilla. “Bienvenidos a Almería y gracias por poner vuestro granito de arena para que se convierta en la capital nacional de la Música Latina durante este fin de semana”. El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha manifestado que “para el Ayuntamiento de Almería es un placer hacer posible un año más ‘La Noche de la Música Latina’ y más todavía si cabe con este acto de celebración y de recepción fraternal entre personas, artistas, músicos de otros territorios, como es el caso de Ludmilla Mercerón, cubana, y Tula Tânia, brasileña, a las que anoche pudimos escuchar en el Apolo, y al grupo En-Cantadoras, de Canarias, a las que veremos esta noche en el Auditorio Municipal Maestro Padilla”. Por eso, Diego Cruz ha querido dar la enhorabuena "por vuestro talento, por vuestro compromiso con uno de los oficios más hermosos del mundo, que es el de transmitir emociones a través de la música y de las canciones. Y yo, que soy músico y cantante, lo digo con mayor conocimiento de causa”. Por su parte, José María Díaz ha destacado el apoyo institucional para lograr que este evento se haya consolidado en el panorama provincial y ha mostrado su ilusión por el regreso de una nueva edición tras el periodo de pandemia. La representante de ‘En-Cantadoras’ ha resaltado la apuesta por la cultura y la música de la provincia y la capital y han agradecido esta recepción en la casa de los 103 municipios de la provincia. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

