10 desaparecidos y 2 rescatados por el naufragio de una patera jueves 03 de noviembre de 2022 , 18:07h

El helicóptero Helimer 202 de Salvamento Marítimo ha evacuado hasta el Aeropuerto de Almería a dos hombres con signos de hipotermia que han sido encontrados por un mercante frente a las costas de Cabo de Gata y que formarían parte de la patera siniestrada en la tarde de este miércoles de la que hay otro superviviente y al menos diez desaparecidos, conforme a su testimonio. Una portavoz del Sasemar ha explicado a Europa Press que sobre las 11,20 horas se recibió un aviso del mercante 'Merwedegracht' en el que informaba de la presencia de varones a unas 21 millas al sureste de Cabo de Gata, a los que ha procedido a rescatar del agua. Los rescatados han sido posteriormente trasbordados a la Salvamar Algenib, que se mantiene en la zona en labores de búsqueda desde que se produjera el primero de los rescates en la noche de este miércoles. Posteriormente, el helicóptero de Salvamento Marítimo, que también rastrea desde el aire, ha llevado a los rescatados hasta el Aeropuerto de Almería, en donde ha aterrizado minutos antes de las 13,00 horas. Allí aguardaba una ambulancia para el traslado de los supervivientes a un centro hospitalario. Los supervivientes habrían pasado más de 16 horas en el mar conforme al testimonio del primero de los rescatados en la noche de este miércoles, quien tras ser recogido por el mercante Sarah-M a unas 18 millas al sureste de Cabo de Gata, explicó que la patera había volcado sobre las 19,00 horas con otras 12 personas de la cuales al menos dos se encontraban vivas. En la zona de búsqueda, que dirige el Centro Coordinador de Salvamento Marítimo en Almería, se mantiene la Salvamar Algenib, que dio el relevo a la Salvamar Spica, así como el helicóptero Helimer 202, que ha volverá a la zona para continuar con la búsqueda de desaparecidos.

