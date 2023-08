Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Mas NOTICIAS Ampliar 10 flores populares para representar la amistad Escucha la noticia El simbolismo de las flores es inmenso: desde Pekín hasta Brasil, cada arreglo floral encierra un mensaje único. Estos arreglos son regalos encantadores y versátiles para familiares, parejas y amigos. Hoy echaremos un vistazo a las flores más populares de Flowwow que simbolizan la amistad y son un regalo espectacular para los mejores amigos en diversas ocasiones. Para empezar, un ramo de girasoles: estas flores brillantes y soleadas son el símbolo por excelencia de la lealtad y la amistad. Cuándo celebrar la amistad con flores El abanico de ocasiones para enviar flores a los amigos es ilimitado, pero he aquí las cuatro más significativas: Día Internacional de la Amistad - se celebra anualmente el 30 de julio y es la ocasión más adecuada para regalar flores a los amigos íntimos. Cumpleaños: la ocasión ideal para hacer sentir especiales a sus amigos. Fortalezca sus lazos de amistad eligiendo un arreglo que signifique lealtad, devoción o profunda confianza. Navidad o Año Nuevo: otro momento perfecto para encargar flores. Dado el tiempo frío y nevado, seguro que tus amigos disfrutarán de un toque de cálida primavera en sus hogares. Día de San Valentín: curiosamente, esta festividad engloba el afecto tanto hacia los amigos como hacia la pareja. Enviar flores en San Valentín es una alternativa original para las personas que desean conmemorar una relación platónica. Además, regalar flores no tiene por qué estar ligado a una festividad concreta: encargue un ramo impresionante para alegrar cualquier día de trabajo a sus amigos íntimos. La amistad es de color amarillo Un ramo de flores no siempre representa sentimientos románticos. De hecho, el lenguaje floral es tan versátil que se pueden crear frases enteras con sólo combinar determinados ejemplares. Según este lenguaje, el tema de la amistad es el amarillo, así que piensa en flores amarillas cuando elijas una composición para tus amigos. Flores ideales para amigos ideales A pesar del icónico color amarillo de la amistad, algunas flores azules, violetas e incluso rojas también representan los lazos de amistad. Los ejemplares amarillos más conocidos son los girasoles y las rosas amarillas. Para las variedades naranjas y rojas, considere los crisantemos. Para expresar devoción y prometer apoyo en las buenas y en las malas, la mejor elección es la Alstroemeria. 10 increíbles ramos de flores para amigas íntimas En lugar de aburrirte con los detalles del significado oculto de cada flor, hemos encontrado las flores definitivas para expresar amistad. Estas son nuestras 10 favoritas: 1. Girasoles - Para la lealtad Como encarnación de la calidez y la luminosidad del sol, las composiciones florales con girasoles son claras líderes en la selección de ramos de amistad. Con su significado de lealtad y alegre resplandor, son ideales para una ocasión especial o para sorprender en un día de trabajo corriente y sombrío. 2. Crisantemos - Para el cuidado También apodadas "mamás", estas flores ocupan con orgullo el segundo lugar de nuestra selección por su espectacular variedad de colores. Puedes optar por crisantemos amarillos para expresar sentimientos positivos sobre el futuro de vuestra relación o seleccionar otro tono para decir "me importas". 3. Alstroemerias - Para la devoción Promete estar con tus amigos incluso contra viento y marea con una Alstroemeria. Su segundo nombre, 'lirio peruano', denota su similitud con los lirios e insinúa su naturaleza exótica, que está garantizada para asombrar a tus compañeros de amistad. 4. Narcisos - Como apoyo Otra flor de color amarillo, el narciso, es un símbolo de comprensión y apoyo mutuo. Regala un ramo de narcisos a un amigo que necesite compasión o un estímulo extra. 5. Gerberas - Para la energía Para aquellos amigos que carecen de energía y positividad en sus vidas, piense en las Gerberas. Como rayos de sol en un día lluvioso, estos arreglos vibrantes y llamativos impresionarán incluso a los escépticos más obstinados. 6. Flores de peral - Para el agradecimiento Estos adorables capullos nos recuerdan la alegría que se esconde en las cosas más pequeñas: el buen tiempo al aire libre, un sabroso almuerzo o un bonito ramo de flores de una amiga cariñosa. Envía flores de peral para recordar a tus amigos que aprecien la belleza de la vida. 7. Tulipanes - Para la novedad Los tulipanes no sólo son los queridos símbolos de la primavera, sino que también representan nuevos comienzos en la vida. Demuestra tu apoyo a los amigos que empiezan un nuevo camino enviándoles un ramo de tulipanes. 8. Fresia - Para la confianza La confianza y la lealtad, las ideas más importantes de la amistad, están simbolizadas por la encantadora fresia. Una composición con esta flor es una elección sin precedentes si desea decir "confío total y absolutamente en ti". 9. Campanula - Para la gratitud Las vívidas campanulas moradas y azules son excelentes regalos para amigos íntimos, ya que representan gratitud y respeto. Al regalar estas flores, puede expresar la alegría de ser su amigo y la esperanza de mantener esta relación durante mucho tiempo. 10. Zinnia - Para la resistencia Aunque estas flores se parecen sospechosamente a las Gerberas, el simbolismo que hay detrás de ellas es sorprendentemente diferente. Las zinnias son regalos impresionantes para amigos cuya fortaleza y actitud alegre ante la vida te llenan de asombro. PREGUNTAS FRECUENTES: ¿Qué tipo de flores representan la amistad? Cualquier flor amarilla da en el clavo, ya que este tono representa la amistad. Los girasoles y las rosas amarillas son soluciones clásicas, mientras que los tulipanes o los crisantemos son regalos distintivos. ¿Cuál es el símbolo de la verdadera amistad? Una amistad verdadera es un compromiso profundo y duradero, por eso se suele utilizar un nudo como signo universal. Sin embargo, sus aplicaciones varían desde corazones entrelazados hasta formas infinitas y patrones celtas. ¿Existe una flor llamada amistad? Aunque no hay ninguna flor cuyo nombre pueda traducirse como "amistad", el significado de numerosos especímenes está relacionado con los lazos de amistad. Por ejemplo, las Alstroemerias o los Crisantemos significan lazos de amistad en el lenguaje de las flores. ¿Qué significan 5 rosas? Un ramo de cinco rosas suele asociarse con el amor y el cariño hacia una persona importante, como la pareja o un familiar. Sin embargo, este simbolismo también incluye un profundo afecto por un amigo íntimo, así que no tengas miedo de presentar un arreglo de este tipo para celebrar una relación platónica. ¿Qué flor significa paz y felicidad? La flor perfecta para representar estas nociones es la lavanda. Una adorable variedad de color púrpura representa la paz, la tranquilidad y la alegría.