Capital #28F 100 especies autóctonas plantadas en el Parque del Andarax por el Día de Andalucía sábado 27 de febrero de 2021 , 19:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Fernández-Pacheco y la concejal Margarita Cobos han acompañado a tres delegadas de la Junta en la jornada que hoy se celebra en toda la Comunidad bajo el nombre 'Andalucía es verde, Andalucía es vida' El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, y la concejal delegada del área de Medio Ambiente, Margarita Cobos, han participado esta mañana en la plantación de más de un centenar de árboles y arbustos autóctonos de la zona en el Parque del Andarax. Una plantación masiva que organiza la Junta con motivo del Día de Andalucía en las ocho provincias donde, de forma simultánea, se han sembrado un millar de especies forestales. Bajo el lema 'Andalucía es verde, Andalucía es vida', la consejería liderada por la almeriense Carmen Crespo ha puesto en marcha esta actuación enmarcada en la Revolución Verde que supone una apuesta por el patrimonio natural para lograr una recuperación basada en la sostenibilidad, las oportunidades de futuro y una Andalucía mejor para las nuevas corporaciones. Se trata de una iniciativa, dice el alcalde de la capital, digna de felicitación y que va en la línea con el plan Botania que, entre otros objetivos mantiene el de promover la biodiversidad en los espacios verdes y el arbolado urbano. Una propuesta que, además, quiere implicar a la ciudadanía en la conservación y mejora de la biodiversidad, recuerda el regidor, que ha puesto en valor iniciativas como la que la consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible desarrolla con motivo del Día de Andalucía. “Poner en valor el rico patrimonio verde de la Comunidad Autónoma es la mejor manera de conmemorar el 28 de febrero”, ha insistido Fernández-Pacheco, que ha agradecido que se haya elegido la ciudad para, representando a toda la provincia, realizar la plantación de especies autóctonas. El alcalde y la concejala han plantado varias especies junto a la delegada del Gobierno en Almería, Maribel Sánchez, las delegadas de Desarrollo Sostenible, Raquel Espín, y de Agricultura, Aránzazu Martín, y el parlamentario andaluz por el PP, Ramón Herrera. El Parque del Andarax ha sido el lugar escogido por la Junta para realizar esta plantación en Almería, donde se han plantado más de cien especies. Se trata de 10 pinus pinea, 50 pinus halepensis, 15 Thymus mastihina, 10 arbustos de retama sphaerocarpa y 15 rosmarinus officinalis. “Con esta plantación simultánea en todas la provincias, Andalucía celebra la vida, el 28 de febrero, y todo dentro de una revolución verde por la que apuesta, tanto el presidente de la Junta, Juanma Moreno, como la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo”, ha destacado la delegada del Gobierno. Para Maribel Sánchez, la colaboración entre instituciones, en este caso Junta y Ayuntamiento de la capital, siempre viene a sumar en favor de todos. Como en el caso de la plantación de este sábado, ha recordado. Las plantas que ya lucen en el Parque del Andarax han sido seleccionadas en función de las características medioambientales del entorno en el que se van a plantar, con el objetivo de contribuir a la mejora de la biodiversidad de Andalucía. Se trata de especies autóctonas y muy identificadas con la comunidad y el bosque mediterráneo. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

