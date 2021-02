Capital Almería se tiñe de verde este domingo para visibilizar las enfermedades raras sábado 27 de febrero de 2021 , 19:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El Ayuntamiento se suma así a esta actividad de la Federación Española de Enfermedades Raras para sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de las personas con alguna de estas enfermedades



La ciudad de Almería se teñirá de verde este domingo día 28 para visibilizar las enfermedades raras, día en el que se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Lo hará iluminando de este color el Teatro Apolo, la Gerencia de Urbanismo y la rotonda de acceso a la ciudad por la A7, así como las fuentes más emblemáticas de la ciudad al caer la noche: 103 Pueblos, Obelisco, San Pedro, Virgen del Mar y Calle Santiago.



De esta forma, el Ayuntamiento de Almería se suma a la actividad puesta en marcha por la Federación Española de Enfermedades Raras con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de las personas con alguna de estas enfermedades durante la pandemia y el impacto del COVID-19.



Concurso ‘Poco Frecuente’

También con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, el Ayuntamiento de Almería y la Fundación Poco Frecuente han preparado un concurso fotográfico para “conseguir una mayor visibilización de este tipo de patologías”.



El concurso, que se están realizando a través de redes sociales, invita a compartir imágenes “poco frecuentes” en cualquier ámbito (naturaleza, hogar, arquitectura…), que transmitan emoción, motivación y aporten valor por ser únicas. Para participar, tan solo hay que compartir tantas fotografías como se quiera en redes sociales con el hashtag #fotopocofrecuente hasta el 28 de febrero, este incluido.



“El objetivo principal de esta actividad es conseguir el mayor número de movimientos sociales para sensibilizar a la población en la semana del Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes”, ha explicado Paola Laynez, quien ha reiterado la colaboración municipal “con cualquier actividad que suponga seguir creciendo en materia de inclusión”.



Por su parte, la presidenta de la Fundación Poco Frecuente, María del Mar García, ha animado a todos a “participar en este concurso poco frecuente con fotos especiales, que nos ayuden a sensibilizar”. Asimismo, ha resaltado que “no hay requisitos para las fotografías, solo que sean imágenes que motiven y con las que inundemos las redes en la Semana de las Enfermedades Poco Frecuentes”.

Tres ganadores

Existirán tres paquetes de premios para las tres fotografías más votadas por el jurado. Estos paquetes de premios se desvelarán una vez terminado el concurso. Cada premio ha sido donado por las entidades organizadoras de este concurso.



El fallo del jurado se producirá una vez terminado el plazo de admisión del concurso. Será comunicado expresamente a los premiados. Del mismo modo, que se difundirá esta información a través de los medios de comunicación y redes sociales. Las bases completas están disponibles en https://bit.ly/3a2n8ZZ.



Con todas las fotografías recibidas, la Fundación Poco Frecuente pretende, “cuando la situación sanitaria lo permita”, llevar a cabo una “gran exposición”, gracias a la cesión de un espacio por parte del Ayuntamiento.



