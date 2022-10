Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes 100 golfistas en el XVIII Torneo de Golf de Proyecto Hombre viernes 28 de octubre de 2022 , 20:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Promoción, Jesús Luque, acompañado de la presidenta de la asociación, Ana Mazón, y el gerente de Alborán Golf, Patxi Venegas, han presentado hoy esta nueva cita, que se celebra el próximo 6 de noviembre El Campo Municipal 'Alborán Golf' volverá a inundarse el próximo 6 de noviembre con los mejores golfistas provenientes de la provincia y de fuera de esta. Desde las nueve de la mañana se disputará en esta instalación de El Toyo el XVIII Torneo de Golf en beneficio de 'Proyecto Hombre'. El concejal de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, Jesús Luque, ha presentado hoy esta cita junto al gerente de 'Alborán Golf', Patxi Venegas, y la directora de Proyecto Hombre, Ana Mazón. El edil ha indicado que "un año más, el Área de Promoción viene a apoyar a la asociación Proyecto Hombre en la organización y celebración de su tradicional torneo de golf", reconociendo además en esta cita un “referente” en el calendario del campo municipal ‘Alboran Golf’. El torneo se disputará el próximo 6 de noviembre, aproximadamente entre las 9,00 y las 14,00 horas, celebrándose la entrega de premios, a continuación, en el Palacio de Congresos Cabo de Gata-El Toyo. El gerente de Alborán Golf, Patxi Venegas, espera que en el torneo “puedan participar más de 100 jugadores provenientes de los clubes de toda la provincia. Un torneo que ha alcanzado su mayoría de edad", ha afirmado. Por su parte, la presidenta de Proyecto Hombre en Almería, Ana Mazón, ha agradecido la colaboración de Ayuntamiento y Alborán Golf, reconociendo en esta cita “una oportunidad más para visibilizar el trabajo que hacemos, en este caso a través de un evento deportivo. “Queremos estar con la sociedad almeriense y, por ello, organizamos una nueva edición de este torneo cuya recaudación irá destinada, este año, a los programas de prevención que desarrollamos en los centros educativos de Almería” Una cita la de este torneo que, sin lugar a dudas, contribuye a la labor humanitaria que desempeña esta organización en nuestra ciudad. Una colaboración que el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Promoción de la Ciudad y el campo municipal ‘Alborán Golf’, extiende a otras asociaciones y colectivos, colaborando en la labor social que prestan con la organización de torneos con carácter benéfico para recaudar fondos y seguir ayudando en la gran labor que prestan. Balance Este otoño, el Campo Municipal de Golf está cogiendo a un número récord de jugadores procedentes del norte de Europa, especialmente de Escandinavia. Estos, que se están alojando en hoteles y apartamentos de El Toyo, ayudan a la ruptura de la estacionalidad del turismo, dado que la temporada alta de golf es, precisamente, entre los meses de octubre hasta abril. Alborán Golf va a terminar el año 2022 con aproximadamente 50.000 salidas, una cifra jamás lograda antes, que viene a confirmar que 2022 ha sido un año de total recuperación tras el paréntesis de la pandemia. Hay que recordar que “España es el país de Europa donde más se practica el golf y Andalucía, precisamente, es la comunidad que más deportistas acoge al año por su clima envidiable”, ha reconocido el gerente de Alborán Golf. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.