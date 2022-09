Deportes 100 participantes se dan cita en el XI Torneo de Interalmería TV jueves 29 de septiembre de 2022 , 18:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Promoción, Jesús Luque ha presentado hoy la cita deportiva que se celebra este domingo, 2 de octubre, a partir de las 09.00 horas Los mejores golfistas de la provincia y de fuera de ella se darán cita este domingo 2 de octubre desde las 09.00 horas en el Campo Municipal de Golf 'Alborán Golf' de El Toyo. Más de cien deportistas participarán en uno de los torneos de golf más veteranos del circuito, el que organiza Interalmería Televisión. Esta mañana ha tenido lugar la presentación de esta cita deportiva en las instalaciones de Saveauto (Grupo Saveres), patrocinador del evento deportivo. El concejal de Promoción de la Ciudad, Jesús Luque, ha destacado que "es uno de los torneos más veteranos del calendario provincial y contará con la participación de más de un centenar de deportistas". El edil ha aprovechado para recordar que "es precisamente en esta época cuando más jugadores vienen del norte de Europa para practicar este deporte y, de paso, disfrutar de la ciudad ante los climas tan fríos que hay en sus países". Por su parte, la directora de Interalmería TV, Trinidad Gaitán, ha dicho que "este torneo se celebra fruto de la colaboración del campo municipal y de la televisión municipal, con la clara apuesta del Grupo Saveres", mientras que Paco Venegas, responsable de Alborán Golf, ha indicado que "tendremos tres categorías mixtas, como normalmente tenemos en todos los torneos que organizamos, y se repartirán hasta trece premios". Por último, Juan José Fernández, gerente del Grupo Saveres, se ha mostrado agradecido "a Interalmería por organizar este campeonato; al Área de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento por ser una de las mejores formas de promocionar Almería y a Patxi Venegas por tener un campo inmejorable y en las mejores condiciones". Hay que mencionar la decidida apuesta que está realizando el Ayuntamiento de Almería para promocionar el golf, un deporte totalmente sostenible y que cada vez gana más adeptos. Son numerosos los jugadores y jugadoras que cada año vienen a nuestra ciudad a practicar este deporte. La mayoría provienen del norte de Europa y buscan, además de esta experiencia, un clima envidiable en esta época del año. Así, muchos llegan desde Islandia, Suecia o Finlandia buscando horas de sol y unos latitudes mejores que los de sus países. Desde principios de octubre hasta mediados de diciembre está previsto que Alborán Golf reciba a cientos de jugadores para disfrutar durante unos días de la ciudad, su gastronomía y su clima. El torneo concluirá con una comida en el Hotel Barceló Cabo de Gata, donde se hará la entrega de premios. "De todo lo que pase en esta jornada se hará un reportaje, que correrá a cargo del periodista Juanjo García, y que se podrá ver el 14 de octubre en Interalmería Televisión", ha indicado Trini Gaitán. Visitas al Campo Municipal de Golf Alborán Golf va a terminar el año 2022 con aproximadamente 50.000 salidas, una cifra jamás lograda antes, que viene a confirmar que 2022 ha sido un año de total recuperación tras el paréntesis de la pandemia. Hay que recordar que “España es el país de Europa donde más se practica el golf y Andalucía, precisamente, es la comunidad que más deportistas acoge al año por su clima envidiable”, ha reconocido el gerente de Alborán Golf. Desde que en 2014 el Ayuntamiento de Almería se hiciera cargo del campo de golf y pasara a ser público se han doblado el número de salidas anuales y ha crecido notablemente el número de practicantes de este deporte, apoyado también por la presencia de otra escuela pública, la de la Junta de Andalucía, que está junto a estas instalaciones. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

