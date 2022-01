Almería Ampliar 110.004 almerienses renovaron el DNI o pasaporte en 2021 domingo 02 de enero de 2022 , 13:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Policía Nacional cuenta con cuatro oficinas en la provincia de Almería, para la expedición y renovación del Documento Nacional de Identidad, y Pasaporte de los ciudadanos españoles. Desde el pasado día 1 de enero, estas oficinas atendieron a 110.004 personas, de las cuáles 91.893 guardaban relación con la renovación o expedición de su DNI, y 18.111 con su pasaporte. Las Oficinas de Documentación de Almería capital, El Ejido, Roquetas de Mar y Huércal Overa, han realizado un esfuerzo a lo largo del pasado año 2021, para atender a las demandas de los ciudadanos en la tramitación de documentación personal. Tras más de un año de pandemia y un confinamiento domiciliario, la Policía Nacional tuvo que hacer frente en su momento a un incremento en la demanda de citas para la renovación de los documentos caducados. El pasado verano además, se retomó la actividad viajera y turística, con lo que en DNI en vigor era un requisito necesario para viajes y hospedajes nacionales e internacionales. Desde el 19 de julio se comenzó en la provincia de Almería, con la expedición del nuevo DNI Europeo 4.0, un documento más seguro y adaptado a la legislación de la UE sobre identidad digital. La Oficina del D.N.Ie de la Comisaría de Policía Nacional en Almería, integrada por total de 14 trabajadores entre agentes de Policía Nacional y funcionarios de la Administración del Estado, atiende las demandas de los ciudadanos que deseen renovar o expedir un nuevo DNIe o pasaporte, en horario ininterrumpido de 9:00 a 19:00 horas de lunes a jueves, y de 09:00 a 14:30 y 16:00 a 19:00 horas los viernes. Durante el año pasado, la Oficina del DNI y Pasaporte de Almería confeccionó 44.367 DNIe y 6.612 pasaportes. Oficina del DNI, pasaportes y expedición de T.I.Es de la Comisaria de El Ejido Cuenta con un total de siete empleados públicos que atienden a las demandas de los ciudadanos de El Ejido y el poniente almeriense en horario de lunes a jueves de 9:00 a 19:00 horas, y los viernes de 09:00 a 14:30 horas. Durante el año pasado, se confeccionaron un total de 19.038 D.N.Ie y 4.053 pasaportes. Además, en dicha oficina se ha incorporado la posibilidad de renovar las Tarjetas de Identificación de Extranjeros-TIEs-, habiendo confeccionado 2.767 TIEs Unidad de Extranjería y Documentación, DNI y pasaportes de Roquetas de Mar Situado en la calle Curro Romero número 46 de la localidad de Roquetas de Mar, la Policía Nacional tiene en funcionamiento una Unidad de Extranjería y Documentación, DNI y pasaportes, con un total de seis trabajadores, quienes expidieron hasta la fecha 14.845 DNIs, 5.491 pasaportes y 3.390 Tarjetas de Identificación de Extranjeros -TIE-. El horario de atención al público es de 08:30 a 14:30 horas. Unidad de Extranjería y Documentación, DNI y pasaportes de Huércal-Overa. En horario de lunes a viernes de 09:00 a 14:30 horas, y excepcionalmente para casos de urgencia de 08:30 a 09:00 horas, cinco trabajadores entre agentes de Policía Nacional y funcionarios de la Administración del Estado, son los encargados de esta Unidad de Extranjería y Documentación dependiente de la Policía Nacional, situada en la avenida de la Molineta número 70 de Huércal Overa. Con carácter general, esta oficina está dando cabida a las necesidades documentales de las comarcas del Levante almeriense, el Almanzora y los Vélez, habiendo confeccionado durante el 2021 13.643 DNIe y 1.955 pasaportes. Cita previa Todos los ciudadanos que deseen renovar su Documento Nacional de Identidad deberán pedir cita previa en el número de teléfono 060, o a través de la página web www.citapreviadnie.es. Al acudir a las Oficinas de Expedición del DNIE en Almería, El Ejido, Roquetas de Mar o Huercal-Overa, deberán ir provistos de una foto tamaño carnet reciente y con el fondo blanco, y 12 euros para abonar la tasa. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

