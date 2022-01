Sucesos Detenido por asaltar viviendas y amordazar a sus ocupantes domingo 02 de enero de 2022 , 13:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Es una actuación de la Guardia Civil en Velefique y Nacimiento La Guardia Civil de Almería ha detenido, dentro de la operación ‘Barvele’, a uno de los autores de varios robos con violencia que tuvieron lugar en pequeñas localidades del interior de la provincia. Los robos siguieron un patrón similar: los autores accedían a la vivienda armados con un cuchillo y amordazan y manitaban a sus moradores. El detenido ha ingresado en prisión y la investigación continúa abierta. La investigación se inició el pasado 7 de abril, cuando los agentes tuvieron conocimiento de un robo con violencia cometido en el interior de una vivienda en la localidad de Velefique. Los presuntos autores accedieron al interior amenazando con un cuchillo a la víctima. Le pusieron una mordaza en la boca y la ataron de pies y manos para sustraer con facilidad el dinero que guardaba. De este modo y con la información obtenida, la Guardia Civil dio inicio a la operación ‘Barvele’. Después de practicar numerosas gestiones y hacer un pormenorizado análisis de los datos disponibles, los agentes descubrieron que los mismos autores habían cometido otro hecho de similares características unos meses después. Este segundo asalto se produjo el pasado 19 de agosto en la localidad de Nacimiento. La víctima fue abordada por varias personas mientras se encontraba en el huerto de su vivienda. Los asaltantes le atacaron violentamente y le tiraron al suelo donde fue atado de pies y manos. Posteriormente le trasladaron a una caseta de riego donde le encerraron mientras cometían el robo. De esta forma, los investigadores lograron centrar las pesquisas en los supuestos autores de los hechos y procedieron a detener a uno de ellos por los presuntos delitos de robo con violencia. La investigación continúa abierta a la espera de localizar y detener al resto de los implicados en los hechos. El detenido, junto a las diligencias instruidas, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería, que ordenó su ingreso en prisión. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

