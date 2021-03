Sucesos 112 coordina 368 incidencias en los primeros días de Semana Santa en Almería lunes 29 de marzo de 2021 , 15:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La mayoría de los avisos ha sido por asistencias sanitarias e incidencias relacionadas con la seguridad ciudadana



El servicio Emergencias 112 Andalucía ha coordinado un total de 368 incidencias en la provincia de Almería en el periodo comprendido entre las 15.00 horas del viernes 26 (Viernes de Dolores) y las 23.59 horas del 28 de marzo (Domingo de Ramos), primera fase de la Semana Santa de 2021, según informa el servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía. En total, en toda la comunidad se han atendido 5.441 avisos.



La mayoría de los avisos al centro de coordinación de emergencias de la Junta ha sido por asistencias sanitarias con 165 incidencias registradas, junto a las relacionadas con casos de seguridad ciudadana (100). A continuación se sitúan las incidencias de tráfico y los accidentes de circulación, ambos con 24, los incendios (14) y las relacionadas con animales (11). Con menor número de emergencias se han situado los servicios sociales (4), los rescates y salvamentos (2) y las anomalías en servicios básicos (2).



Por días, el sábado fue el que mayor volumen de avisos al 112 concentró en la provincia almeriense con un total de 159, una jornada que no se puede comparar con el año anterior cuando la población se encontraba en fase de confinamiento por la pandemia de coronavirus.



Por franja horaria, el momento de más actividad en las salas del 112 en estos días ha sido entre las 22.00 y las 23.00 horas del pasado sábado 27 de marzo, cuando los gestores llegaron a coordinar hasta 190 avisos.



Por provincias, Almería es la quinta en número de incidentes, tras Sevilla (1.849), Málaga (930), Granada (680) y Cádiz (620). Seguidamente se sitúan Córdoba con 367, Jaén con 334 y Huelva con 293.



En cuanto a las capitales de provincias, la ciudad de Almería es también la quinta con 93 avisos, superada por Sevilla (1.022), los 348 de Málaga, Granada (212) y Córdoba (195). Menor número, en cambio, de emergencias han tenido Huelva (88), Cádiz (61) y Jaén (57).



Emergencias 112 Andalucía es un servicio público, gratuito y multilingüe, disponible las 24 horas los 365 días del año para atender las demandas de la ciudadanía en materia sanitaria, extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil. Ofrece respuesta a la ciudadanía en inglés, francés, alemán y árabe, además de en español, para garantizar la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en el territorio andaluz, independientemente de la procedencia o idioma de la persona que solicite la asistencia.

