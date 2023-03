Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos 112 coordina más de 700 incidencias en Almería en el Puente del Día de Andalucía viernes 03 de marzo de 2023 , 10:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Asistencias sanitarias y de seguridad ciudadana han sido los motivos más frecuente de aviso al Teléfono Único durante estos días festivos Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, ha atendido durante el puente del Día de Andalucía (entre las 15:00 horas del viernes 24 y las 00:00 horas de hoy día 1) un total de 724 incidencias en la provincia de Almería. Esta cifra supone un 57 por ciento más que durante el mismo puente de 2022, cuando se contabilizaron 460 emergencias, aunque el pasado año este periodo festivo contó con una jornada menos. La mayoría de los avisos atendidos por el Teléfono Único de emergencias se han debido a asistencias sanitarias, con un total de 365 incidencias gestionadas, lo que supone el 50 por ciento de las emergencias coordinadas. Le siguen los asuntos relacionados con la seguridad ciudadana, que acapararon casi el 17 por ciento de los avisos (un total de 123 incidencias). A continuación se han situado las incidencias de tráfico (54); los accidentes de circulación (45) y los incendios (28). El resto de emergencias coordinadas se han debido a asuntos relacionados con animales (39), anomalías en servicios básicos (13), rescates y salvamentos (8) y solicitudes de servicios sociales (4), entre otros. Almería ocupa el sexto lugar en cómputo provincial. Por detrás se sitúan las provincias de Huelva, con 592 avisos, y Jaén, con 564. Las provincias de Sevilla y Málaga han sido las que han concentrado el mayor volumen de emergencias, con 2.489 y 1.832, respectivamente. A continuación se sitúan Granada, con 1.225; Cádiz, con 1.211 y Córdoba, con 728. En la comunidad el número de avisos coordinados por las salas del 112 ascienden a 9.365. El fin de semana (sábado y domingo) han sido los días que han concentrado el mayor volumen de incidencias, con 2.167 y 2.287, respectivamente. La franja horaria de más actividad en las salas del 112 en estos días de puente ha sido la comprendida entre las 19:00 y las 21:00 horas del viernes día 24, cuando se llegaron a coordinar hasta 141 avisos en una hora. En cuanto al recuento por capitales de provincia, la de Almería vuelve a ocupar la sexta posición con un total de 190 avisos gestionados. A la cabeza se sitúan la capital sevillana; con 1.125; seguida de la de Málaga, con 673; 376 en Córdoba: 372 en Granada; 193 en Huelva; 149 en Cádiz y 105 en Jaén. Teléfono Único de Emergencias para toda Europa El servicio Emergencias 112 Andalucía es un servicio público, gratuito y multilingüe al que se puede recurrir ante una emergencia en materia sanitaria, de extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil. Con una sola llamada a este teléfono gratuito y fácil de recordar vigente en todo el territorio europeo, el ciudadano puede acceder a las ayudas necesarias ante cualquier situación de urgencia y emergencia las 24 horas del día los 365 días del año. Se trata de un servicio de atención multilingüe que ofrece atención a los usuarios en inglés, francés, alemán y árabe, además de en español. De esta forma, garantiza la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en Andalucía independientemente de la procedencia o idioma de la persona que solicite la asistencia. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

