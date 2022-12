Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

114 niños en la 7ª edición del Encuentro Escolar de Judo por Navidad

miércoles 21 de diciembre de 2022 , 20:59h

La Escuela Alianza KSV cerró el año con una jornada de judo para los más pequeños. El Pabellón Rafael Florido acogió la séptima edición del Encuentro Escolar de Judo por Navidad, organizado por la escuela para promover este deporte entre la cantera base almeriense y fomentar un estilo de vida saludable. La alcaldesa María del Mar Vázquez y el concejal de Deportes, Juanjo Segura, acompañados por el director técnico de la escuela, León Granda, presenciaron el evento que contó con 114 niños desde educación infantil hasta 6º de primaria en categorías querubines, prebenjamines, benjamines y alevines.

The Alianza KSV School closed the year with a judo session for the youngest. The Rafael Florido Pavilion hosted the seventh edition of the School Judo Meeting for Christmas, organized by the school to promote this sport among the Almeria base youth and to promote a healthy lifestyle. Mayor María del Mar Vázquez and Sports Councilor Juanjo Segura, accompanied by the technical director of the school, León Granda, attended the event which had 114 children from preschool to 6th grade in categories cherubs, prebenjamins, benjamins and alevins.

María del Mar Vázquez expresó su apoyo al trabajo de las escuelas deportivas municipales que buscan involucrar a los niños en el deporte, para que tengan una vida más plena y feliz. Asimismo, destacó el alto nivel de judo que hay en Almería, un deporte de contacto que fomenta la coordinación, fuerza y respeto, contribuyendo al desarrollo personal.

Por otra parte, León Granda agradeció a la administración local y al PMD por el asesoramiento brindado durante toda la temporada. Además, destacó el hecho de que el pabellón se encontrara lleno de niños y familias disfrutando del judo, lo que demuestra el interés de la ciudad por este deporte. Finalmente, se comprometió a seguir trabajando para mejorar la calidad del judo en Almería.