12 mujeres recibirán el reconocimiento de Huércal en una gala por el 8-M

jueves 04 de marzo de 2021 , 19:58h

El Ayuntamiento de Huércal Almería celebrará este domingo 7 de marzo el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora oficialmente un día más tarde, con una Gala de la Mujer en la que reconocerá el trabajo y la dedicación de doce mujeres cuya labor es fundamental en el día a día de la vida del municipio y que se ha reforzado además durante los últimos meses debido a la actual pandemia.



Así, el Ayuntamiento reconocerá a la sanitaria Eva María Martínez Molina, que trabaja como enfermera desde hace 21 años en el Hospital de Poniente y residente en el municipio desde hace 20, y que durante la pandemia es la persona encargada de redactar las cartas de condolencia a los familiares de los fallecidos por la COVID-19, lo que conlleva un impacto emocional.



Otro reconocimiento será para las voluntarias Ana María Cazorla López, Yolanda Fernández Vela y María Socorro Castro Forte. Ana María Cazorla López es auxiliar de ayuda a domicilio desde hace dieciocho años, los últimos siete en el municipio huercalense, y en su tiempo libre colabora como voluntaria del Ayuntamiento de Huércal de Almería en el reparto de alimentos.



Yolanda Fernández Vela, por su parte, es empresaria, pero lleva colaborando con voluntariado social desde hace casi una década, en entidades como Cruz Roja o Cáritas. Desde hace dos años también colabora con el voluntariado social del Ayuntamiento de Huércal de Almería.



María Socorro Castro Forte, residente en Huércal de Almería desde hace 30 años, dedica su tiempo desde hace quince a ayudar a los demás siendo miembro del equipo de voluntarios de Cáritas Parroquial de la iglesia de Santa María, de la que es directora desde hace once años y continuará como secretaria una vez cese en su cargo, impartiendo además catequesis en la parroquia.



Laura Ruiz Vicente recogerá otro reconocimiento por su labor en el comercio local. Desde 2004 vende fruta y verdura en el Mercado de Huércal de Almería, en Frutas y Verduras Laura, y durante el último año, además de mantener su negocio abierto a diario, retrasó sus vacaciones cuando uno de los supermercados cercanos tuvo que cerrar durante un mes para que a los vecinos de la localidad no les faltaran estos productos de alimentación.



La profesora Carmen Cañabate Carmona ha sido otra de las mujeres elegidas por el consistorio para recibir este galardón. Profesora en el CEIP Clara Campoamor durante la última década, se jubilará en el mes de septiembre y en estos años han conseguido llevar a cabo un proyecto de centro común. También fue reconocida como una de las mejores docentes de España.



El mayor número de reconocimientos llegará entre las mujeres pertenecientes a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Por un lado, María Dolores Ortiz Montoya, policía local desde hace diecinueve años y que desde hace diecisiete es la única mujer que forma parte del cuerpo de la Policía Local de Huércal de Almería.



Por otro, cinco mujeres que forman parte de Protección Civil, con Josefina Corral Guerrero a la cabeza, vecina de la localidad, voluntaria del servicio desde su inicio en el municipio, habiendo sido la primer mujer voluntaria y la única durante más de un lustro, actualmente jefa de grupo tras haber sido jefa de equipo, y quien además trabaja en el sector socio-sanitario como auxiliar de ayuda a domicilio.



Con ella, Encarnación Salazar Torres, Rocío Ramírez Gámez, Gerda Korosteliovaite Korosteliovaite y Evania González Chillón, integrantes también de Protección Civil, quienes han asumido durante el último año servicios distintos a los habituales como el patrullaje de calles y cobertura de eventos para velar por el cumplimiento de las medidas de protección anti-COVID-19.



Junto a estos reconocimientos, se llevará a cabo un acto institucional en el que se leerá un manifiesto consensuado por toda la corporación municipal, y en el que participará además la Asociación de Mujeres Adarve del Río de Huércal de Almería, así como la música de Esperando Nada, con un repertorio de canciones acordes a la temática del Día Internacional de la Mujer.



Por la tarde, también en el Teatro Multiusos de Huércal de Almería y a partir de las 17:00 horas, tendrá lugar la representación de la obra de teatro ‘Juana’, sobre la vida de la reina Juana, apodada ‘la Loca’, hija de los Reyes Católicos y que fue encerrada por su marido, el rey Felipe. Esta obra concienciará a los asistentes sobre los distintos tipos de violencia de género sufridos por las mujeres.



Para el lunes 8 de marzo, se llevará a cabo a las 17:30 horas el taller online ‘Nuestras heroínas portan mascarilla’, organizado por el Ayuntamiento junto a Creaciones Vida, dirigido a mujeres del municipio mayores de 18 años. Se trata de un taller en el que las participantes aprenderán a realizar su propio perchero para colgar las mascarillas y ha tenido un gran éxito de convocatoria, agotando las inscripciones disponibles, lo que ha llevado al Área de Igualdad a planificar una segunda fecha para la realización del mismo.



En el mismo, habrá una charla sobre el tema elegido por la ONU para el Día Internacional de la Mujer 2021, ‘Mujeres líderes: por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19’. El tema celebra los enormes esfuerzos que realizan mujeres y niñas en todo el mundo para forjar un futuro más igualitario y recuperarse de la pandemia, y que asimismo está en consonancia con el tema prioritario del 65º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, “La participación de las mujeres y la adopción de decisiones por ellas de forma plena y efectiva en la vida pública, así como la eliminación de la violencia, para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas”, y con la emblemática campaña Generación Igualdad, que exige el derecho de las mujeres a la toma de decisiones en todas las esferas de la vida, la igual remuneración, la distribución equitativa de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados, el fin de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y unos servicios de atención de la salud que den respuesta a sus necesidades.



Las mujeres se encuentran en la primera línea de la crisis de la COVID-19 como trabajadoras en la salud, cuidadoras, innovadoras y organizadoras comunitarias y también se encuentran entre las y los líderes nacionales más ejemplares y eficaces en la lucha contra la pandemia.



También el mismo lunes, y conjuntamente con el IES Carmen de Burgos de la localidad, se realizará una recreación histórica con Juega Conmigo Talleres y Viajar en el Tiempo, con el proyecto educativo ‘Con ojos de mujer’, una experiencia diferente, divertida y didáctica que llevará a las aulas la visita de seis mujeres que, aunque desconocidas, dejaron gran huella en nuestra historia.



Ello es debido a la invisibilidad histórica que han sufrido las mujeres, que hace que se desconozcan a muchas que utilizaron su inteligencia e imaginación, su voluntad, sus fuerzas y a veces su vida para contribuir en los sucesos más relevantes.



Esta recreación histórica será proyectada en las aulas y tras la misma se hará un debate para que docente y los alumnos puedan analizar y hablar sobre el vídeo proporcionado y el papel de la mujer a lo largo de la historia. Este vídeo estará disponible hasta el 10 de marzo.