Campaña informativa en El Ejido sobre el correcto uso de la bicicleta

jueves 04 de marzo de 2021







El Ayuntamiento de El Ejido y la Policía Local han puesto en marcha una campaña de información y concienciación sobre el correcto uso de la bicicleta desde el punto de vista de la seguridad vial y la personal, así como la normativa vigente en esta materia.



Los agentes están llevando a cabo controles a pie de las vías más frecuentadas para que todos los conductores respeten las normas de circulación establecidas, con vigilancia especial en adelantamientos, velocidad y maniobras antirreglamentarias.



Una iniciativa municipal que coincide con la campaña provincial que la DGT está desarrollando del 1 al 7 de marzo y se complementa con la emisión de cuñas y la difusión de cartelería informativa en diferentes idiomas con las recomendaciones básicas como el uso del casco y de prendas reflectantes, iluminación, seguridad o frenos. Y es que la alta presencia de ciclistas en carreteras y las cifras de accidentalidad han llevado a la Jefatura Provincial de Tráfico a realizar esta acción hacia este colectivo vulnerable, con el objetivo de recudir la siniestralidad e incrementar su seguridad.



El alcalde, Francisco Góngora, ha detallado que el objetivo es “mejorar la movilidad y seguridad tanto de los peatones, conductores como de los ciclistas en los desplazamientos a los centros de trabajo o en el uso de la vía pública”. El uso importante de la bicicleta en el municipio es un hecho evidente, de modo que “lo que tratamos es informar a los usuarios sobre cómo circular para evitar accidentes, para mejorar su seguridad y para no provocar molestias a los peatones y al resto de vehículos”. En este sentido, ha apuntado que “estamos trabajando en la modificación de la Ordenanza Municipal para adecuarla a esta materia y la Policía Local recibirá, además, el día 26 de marzo una jornada de formación sobre Vehículos de Movilidad Personal”.



A través de esta iniciativa se recuerda que es obligatorio el uso del casco, en menores de 16 años y en mayores de 16 años cuando circulan en vías interurbanas (fuera de los núcleos de población); y el uso de prendas reflectantes en vías interurbanas. Que se puede circular en vías interurbanas (fuera de poblado) por carril bici si existe o por el arcén. Si no existe, se circulará por el lado derecho del carril ocupando el espacio mínimo imprescindible. Y que en vías urbanas se deberá circular por carril bici si existe o bien por el lado derecho del carril ocupando el espacio mínimo imprescindible.



Igualmente, se comunica que no se debe circular por aceras y zonas peatonales y en los pasos de peatones se ha de cruzar a pie. En cuanto al número de ocupantes, solo se podrá llevar a uno, si este es menor de 7 años y se porta en una silla homologada para ello.



Con respecto a las condiciones de la bicicleta, se informa que la iluminación es obligatoria en las vías interurbanas cuando las condiciones de visibilidad son escasas y en lugares de poca visibilidad. Además, que debe mantener las condiciones mínimas de seguridad, frenos y neumáticos.

Los ciclistas deben, igualmente, respetar todas las señales de circulación, teniendo en cuenta que cuando se cruce un paso para peatones, se deberá hacer a pie y no sobre la bicicleta. También está prohibido el uso del teléfono móvil o auriculares mientras se circula y queda prohibido el consumo de alcohol o drogas en la conducción de bicicletas. Se aplica el mismo procedimiento que con los conductores de vehículos a motor.