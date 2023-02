Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar 123 familias recibirán subvenciones municipales para daños estructurales en cubiertas de sus edificios miércoles 22 de febrero de 2023 , 20:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, aprueba provisionalmente el otorgamiento de estas ayudas por un importe total de casi 600.000 euros a cinco comunidades de propietarios El Ayuntamiento de Almería, a través del Consejo de Gerencia, ha aprobado por unanimidad la propuesta provisional de concesión de subvenciones a cinco comunidades de propietarios en el marco del programa de fomento de la rehabilitación estructural de cubiertas de inmuebles. El importe total de las ayudas, casi 600.000 euros, beneficiará la situación de habitabilidad de 123 familias que residen en estas comunidades. Promovida por el Consistorio a esta convocatoria, con una dotación económica de 800.000 euros, han concurrido siete solicitudes. Sometidas las propuestas a la consideración de la Comisión de Valoración constituida con motivo de esta convocatoria, dirigida a la rehabilitación estructural de cubiertas de inmuebles, dos de las propuestas han quedado finalmente excluidas, aprobándose la adminsión de las cinco restantes. El importe de subvención total aprobado para estas cinco solicitudes asciende a la cantidad de 583.276,87 euros, siendo el presuesto total protegible de 741.445,30 euros. Notificado a las partes el acuerdo adoptado en el seno del Consejo de Gerencia “contarán con el plazo de diez días para presentar alegaciones y justificaciones, indicándose a su vez que en casno de no presentarse alegaciones a la aprobación provisional, se elevará a definitiva la misma”, ha explicado la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, recordando que a través de este programa “el Ayuntamiento viene a atender, con el otorgamiento de subvenciones, los problemas constructivos o estructurales, consecuencia de la antigüedad de algunos edificios o por falta de mantenimiento”, ayudas que se han promovido “en el objetivo de atender y evitar así situaciones como las ocurridas en el barrio de El Tagarete, donde algunos vecinos tuvieron que ser desalojados por el colapso ocurrido en las cubiertas de sus edificaciones”. La propuesta de otorgamiento de subvención conforme a las bases de esta convocatoria resuelve como beneficiarios de la misma a las siguientes comunidades de propietarios: SOLICITANTE IMPORTE SUBVENCIÓN IMPORTE PROTEGIBLE Cdad. Prop. Edf. Cruzada 18 136.800 € 183.349,21 € Cdad. Prop. Edf. San Miguel 25.545,23 € 31.931,54 € Cdad. Prop. Edf. C/ Ferrocarril, 15 333.963,12 € 417.453,90 € Cdad. Prop. Edf. C/ Andalucía, 28 60.789,18 € 75.986,47 € Cdad. Prop. Edf. C/ Padre Santaella, 6 26.179,34 € 32.724,18 € Entre los requisitos a cumplir por los solicitantes de estas ayudas, de acuerdo a las bases y convocatoria aprobadas el año pasado, se incluía el que fueran dirigidas a edificios residenciales, con fecha de construcción anterior a 1972, con cuatro o más viviendas, en los que, al menos el 50% de las unidades residenciales, constituyan la residencia habitual de sus ocupantes y ostentaran derecho de propiedad, usufructo o arrendamiento de los bienes objeto de actuación siempre que en este último caso cuenta con consentimiento expreso del propietario del bien. La modificación que se hizo de la ordenanza para el otorgamiento de ayudas incluía, además, la posibilidad de subvencionar reparaciones realizadas en los dos años inmediatamente anteriores a la finalización del plazo de solicitudes, en el caso de edificios que hayan sido objeto de colapsos totales o parciales, debidamente acreditados, para, en lo posible, ayudar a afrontar los grandes gastos que conllevan estas reparaciones. El importe subvencionable del presupuesto de actuaciones para estos inmuebles será de un 80%, pudiéndose solicitar un anticipo del 10% de la subvención a partir de la fecha de su concesión. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

