Niño Josele traerá a una constelación de invitados para la presentación de ‘Galaxias’

miércoles 22 de febrero de 2023 , 20:47h

El guitarrista almeriense de trayectoria internacional Niño Josele presentará su nuevo trabajo discográfico, titulado ‘Galaxias’ y que cuenta con el patrocinio de Estrella Galicia, el próximo viernes, 10 de marzo, a las 21.30 horas en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, en una de las citas estelares de la programación de invierno puesta en marcha por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería en el primer trimestre del año. Un velada en la que Niño Josele reunirá a una auténtica constelación de artistas invitados, como la cantaora Marina Heredia, el cantaor Kiki Morente, el bailaor Nino de los Reyes (primero en ganar un Grammy), además de las artistas locales Mari Ángeles Fernández y la bailaora Ana Alonso, conformando un cartel impresionante.

Las entradas se encuentran a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo, como en la página web https://almeriaculturaentradas.es/ y también lo estarán en la taquilla del Auditorio Municipal Maestro Padilla desde dos horas antes del comienzo del concierto. Tienen un precio que oscila entre los 12 y 15 euros en función del lugar de asiento.

El concejal delegado del Área, Diego Cruz, se ha mostrado muy satisfecho “porque hay que recordar que tuvimos que aplazar el concierto previsto para Navidad debido al Covid, pero gracias a ese contratiempo inesperado hemos tenido la oportunidad de engrandecer todavía más un concierto que por si fuera poco con el talento indiscutible de Niño Josele contará con invitados de auténtico lujo, que harán que vivamos una noche mágica”.

El público de Almería volverá a ser testigo de otro momento especial que, añade, “nos brinda nuestro constante apoyo a los artistas almerienses. Una decisión firme, que nos guía tanto para bandas noveles que dan sus primeros pasos, como también a la hora de mostrarnos orgullosos del éxito nacional e internacional de artistas consagrados que llevan a gala el nombre de Almería allá donde van, como es el caso de Niño Josele”.

Niño Josele reconocía en la presentación del concierto estar expectante ante la cita en su ciudad. “He recorrido miles de escenarios en todo el mundo y es verdad que actuar en mi casa y mi con mi gente siempre me da una ilusión especial”. Según el guitarrista almeriense, ‘Galaxias’ “es un álbum “en el que muestro mi mayor madurez musical. Es un disco muy alegre, que cuenta con tres bulerías, tres rumbas, unas verdiales y un tema más sentimental que se llama “Te recuerdo” y que le he dedicado a mi padre. Desde mis inicios mi padre fue mi gran maestro y gracias a él desarrollé una afición por la música y después con familiares como Tomatito, que me ha llevado a estar una década con Paco de Lucía, otra década con Enrique Morente, también con Chick Corea”.

No en vano ‘Galaxias’ es un disco donde Josele cuenta con las colaboraciones estelares, entre otros, de Rubén Blades y el gran Chick Corea, fallecido en febrero del año pasado, y con quien precisamente compartió escenario en el Festival de Flamenco de 2020.