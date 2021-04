130 familias almerienses mejoran su calidad de vida en el Centro Altea de Huércal

Diputación, Ayuntamiento y entidades sociales impulsan este espacio de atención sanitaria a personas con trastorno del espectro del autismo que se ubica en el Centro Social José Guirado





El Centro Altea ‘Corazón y pies que abran camino’ de Huércal de Almería consolida su apuesta a favor de las personas con trastorno del espectro del autismo en la provincia de Almería con un gran respaldo institucional y social. Diputación de Almería, Ayuntamiento de Huércal de Almería, Junta de Andalucía, Fundación ONCE y la Fundación Cajamar colaboran para hacer realidad este proyecto que mejora la calidad de vida de más de 130 familias de toda la provincia.



Esta mañana la diputada de Bienestar Social, Ángeles Martínez; la primer teniente de Alcalde del ayuntamiento huercalense, Puri Matas; la directora de la ONCE Almería, María Jesús Segovia; la representante de Cajamar, Raquel Cazorla y la presidenta de Altea, María del Carmen Almagro, han visitado estas nuevas dependencias que se encuentran en un espacio cedido por el consistorio en el Centro Social José Guirado, en la calle del Pueblo.



El Centro de Altea en Huércal de Almería cuenta con 300 m2 dispuestos a lo largo de 9 salas en las que presta atención sanitaria a sus usuarios a través de actividades y terapias de psicología, logopedia, programas ocupacionales, musicoterapia, formación, talleres… Además, la asociación ha instalado su sede permanente en este edificio.



La diputada de Bienestar Social ha felicitado a Altea por el “gran trabajo que desarrollan en toda la provincia”, y ha afirmado el compromiso de la Institución Provincial con el tejido asociativo de la provincia y por entidades como Altea que “con este Centro va a mejorar cualitativa y cuantitativamente la atención a todas las familias y menores que tienen autismo en nuestra provincia. Estos proyectos van en pro de la calidad de vida de todos los almerienses al igualar oportunidades”.



La primer teniente de alcalde ha mostrado el apoyo del Ayuntamiento de Huércal de Almería al poner a disposición de Altea este espacio que “contribuye a que se pueda prestar esa atención a todos los usuarios de nuestro pueblo y de otros municipios que son muy bien acogidos. Estamos orgullosos de ser un referente en la provincia en este asunto tan importante para el bienestar de cientos de familias”.



La presidenta de Altea ha agradecido el apoyo institucional a la asociación y ha manifestado que “en la provincia no teníamos un centro de estas características y, por primera vez, contamos con uno específico para nuestros niños. Hablando con el alcalde del municipio, Ismael Torres, surgió la idea de aprovechar este espacio. Estamos muy contentos porque disponemos de una gran instalación para trabajar con nuestros niños”.



Por último, la directora de ONCE Almería ha señalado que “Fundación ONCE en colaboración con la Confederación de Autismo España ha participado en este proyecto de Altea. Damos la enhorabuena a la asociación por hacer realidad esta iniciativa que va a beneficiar a cientos de familias de toda la provincia y va a fomentar la garantía del derecho a la igualdad de oportunidades y a potenciar sus capacidades”.





Consejo Provincial de Familia

La Diputación de Almería colabora con Altea en muchos de sus proyectos desde el origen de esta asociación almeriense que se remonta a 2017. Altea forma parte del Consejo Provincial de Familia y surgió como fruto de la necesidad de un grupo de padres de Almería que requieren, por un lado, acompañamiento, comprensión y conocimientos sobre la discapacidad que tienen sus hijos y, por otro, informarse sobre los recursos y ayudas a los que puedan optar lo menores.







Entre sus principales objetivos se encuentran los de:





· Acompañamiento, orientación, información y asesoramiento, antes, durante y después del diagnóstico.



· Establecer una red de centros colaboradores, que apuesten por la inclusión en todas las actividades, lúdicas, sociales, educativas, deportivas etc.



· Visibilizar el TEA (Trastorno del Espectro del Autismo) y TEL (Trastorno Específico del Lenguaje), dar voz a los niños, huir de los tópicos, ofrecer una visión realista de la diversidad.



· Luchar por una educación pública de calidad, con los recursos necesarios para atender a la diversidad y cuyo único objetivo sea la inclusión real.