ANDALUCÍA 14 nuevas licencias TDT en Almería facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La oferta inicial en Andalucía incluía 112 permisos en 45 demarcaciones y, por primera vez, se ha tramitado todo el proceso en menos de un año El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, la resolución del concurso público para la adjudicación en régimen de concurrencia de licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo privado de carácter comercial y de ámbito local en Andalucía, por el que el Gobierno andaluz ha otorgado 101 licencias por un periodo de 15 años. La convocatoria de este tercer concurso se publicó en el BOJA extraordinario número 37, de 27 de abril de 2021, cumpliendo el plazo establecido en la Ley 1/2021, de 22 de enero, por la que se articula un periodo transitorio para garantizar la prestación del servicio de Televisión Digital Terrestre de ámbito local gestionado por particulares. En este tercer concurso de TDT local, se han ofertado un total de 112 licencias en 45 demarcaciones, habiéndose adjudicado licencias en todas ellas, superando el 90% de licencias adjudicadas. El proceso se ha tramitado de forma íntegramente electrónica, resolviéndose dentro del plazo legalmente establecido, por primera vez. Durante la tramitación, se han recibido 487 solicitudes de participación de 54 licitadores diferentes. En cuanto a los principales adjudicatarios de licencias, destacan Publicaciones del Sur, con 20; Comunicación y Servicios 101, con 12; Procono, con 5; Pedro Pérez, con 5; Antonio A. Ruiz-Berdejo, con 5, y Listengo, con 4. Otras adjudicaciones de licencias que destacan son las del Sevilla FC y de la Fundación Real Betis Balompié. En términos geográficos, en la provincia de Almería se otorgan 14 licencias; 15 en Cádiz; 16 en Córdoba; 13 en Granada; 8 en Huelva; 8 en Jaén, 15 en Málaga y, por último, 12 en Sevilla. El listado completo de licenciatarios del concurso se puede consultar en este enlace. En esta convocatoria solo han quedado desiertas 11 licencias. Algunas de ellas, como es el caso de los municipios andaluces de Baena, Peñarroya-Pueblonuevo, Priego de Córdoba e Iznalloz, ya venían quedándose desiertas en anteriores convocatorias. TDT local en Andalucía En abril de 2006, el Consejo de Gobierno aprobó la convocatoria del primer concurso para el otorgamiento de concesiones para la explotación del servicio público de televisión digital terrestre de ámbito local en Andalucía para su gestión privada, en el que se asignaron 163 concesiones a personas físicas y jurídicas de toda Andalucía; si bien la resolución fue impugnada y quedaron anulados los otorgamientos realizados en más de una treintena de las 62 demarcaciones. El segundo concurso de TDT local se convocó en agosto de 2016, se ofertaron 111 licencias en 44 demarcaciones. Esta convocatoria también fue impugnada, esta vez, por diversas empresas. Se otorgaron un total de 89 licencias, pero la resolución terminó anulándose por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En esta convocatoria, solo se han interpuesto 5 recursos contencioso-administrativos en contra de la convocatoria del concurso, habiéndose archivado ya uno de ellos. Además, las peticiones de suspensión cautelar de la tramitación del concurso han sido rechazadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del TSJA. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

