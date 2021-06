Deportes 140 niños en los Juegos Deportivos Municipales de Ajedrez lunes 21 de junio de 2021 , 16:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, entrega los trofeos de una competición celebrada en los exteriores del PMD



El ajedrez es un deporte que siempre ha estado vinculado a la escuela y con la serie ‘Gambito de dama’, de Netflix, ha vuelto al primer plano. Fuera de las modas, con constancia y buen trabajo por parte de la delegación y los clubes, Almería tiene una cantera que logra éxitos en el ámbito regional y nacional, y que también demuestra su talento en los Juegos Deportivos Municipales.



Más de 140 ajedrecistas han participado en la competición municipal celebrada en los exteriores del Estadio de los Juegos Mediterráneos, junto al PMD, y viviéndose partidas intensas, donde la estrategia, la táctica y la calidad han sido la nota dominante.



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha entregado los premios, el pasado sábado, acompañado por el presidente de la Delegación de Almería, Miguel Álvarez, y ha afirmado que “desde el Patronato Municipal de Deportes estamos haciendo un esfuerzo para poder celebrar el mayor número de competiciones de los Juegos Deportivos Municipales. Hoy entregamos los trofeos a los ganadores del torneo de ajedrez, donde han participado más de 140 niños y jóvenes, en categorías sub 8, 10, 12 y ha concluido esta mañana con la competición por equipos en sub 14. Los JDM de ajedrez se han celebrado en los soportales del Patronato Municipal de Deportes, con seguridad y quiero agradecer la colaboración y el buen trabajo de la Delegación Provincial de Ajedrez y de su presidente Miguel Álvarez”.



El presidente, Miguel Álvarez, destaca que “Almería cuenta con niños y jóvenes de gran talento, como se ha demostrado en los Juegos Deportivos Municipales de Ajedrez. Estoy muy contento de cómo se han celebrado la competición, con estrictas medidas de seguridad. Los niños tenían muchas ganas de jugar y se ha conseguido. Estamos muy satisfechos”.



Los resultados han sido los siguientes: En sub8 masculino, primero, Sergio Ruiz; segundo, Ángel Mullor; y tercero, Guillermo Barranco. Sub8 femenino, primera, Eva Zapata; segunda, Marina Pardo; y tercera, Emma García.



En sub10, masculino, primero, Miguel Zapata; segundo, Pedro Pérez; y tercero, Amin Debbagh. En femenina, primera, Valeria Garrido; segunda, Nuria Gómez; y tercera, Eva Zapata.



En sub 12, masculino, primero, Javier Latre; segundo, José David Raya; y tercero, Amin Debbagh. En femenino, primera, Sandra Hernández; segunda, Adriana Fernández; y tercera, Irene Hernández.



En sub14 se ha celebrado por equipos, ganando el Club Ajedrez Roquetas, seguido del club ajedrez El Rey de Huércal de Almería, y tercero, el club Círculo Mercantil.

