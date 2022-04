Deportes 15 centros de enseñanza y 600 escolares en las escuelas deportivas del CBAlmería domingo 10 de abril de 2022 , 17:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, asiste al homenaje, y destaca que “los colegios son un pilar básico de las escuelas municipales” Los quince colegios e institutos que son escuelas deportivas Cajamar del CB Almería recibieron en la tarde de ayer, sábado, un homenaje. Más de 600 estudiantes practican deporte y forman parte de la cantera del CB Almería, bajo el paraguas del Patronato Municipal de Deportes. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, asistió al acto celebrado en el Pabellón Moisés Ruiz y entregó las placas, junto al diputado de Deportes, José Antonio García, y el delegado de Educación y Deportes, Antonio Jiménez. Juanjo Segura afirma que “los colegios son fundamentales para nuestro programa de escuelas deportivas municipales. Son proactivos de cara a fomentar el deporte base y tenemos que agradecer su colaboración”. El homenaje se celebró en el descanso del último partido del CB Almería, Ecoculture Costa de Almería, en la Liga EBA, ante CB Ciudad de Huelva, y que ganó el equipo almeriense 80-58. También se entregaron las Medallas de Oro del CBAlmería por su especial apoyo al baloncesto durante la pandemia al IES Azcona y al colegio Luis Siret, y se reconoció a Antonio Ocaña, por su labor en la enseñanza pública como director del CEIP Luis Siret en la colaboración, apoyo y fomento del baloncesto y deporte escolar. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

