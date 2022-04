Marta Robles presentó ‘Pasiones Carnales’ en El Ejido

domingo 10 de abril de 2022 , 18:04h

La concejala de Cultura, Julia Ibáñez, fue la encargada de presentar a la escritora, junto a la periodista Rocío Fuentes, ayer por la noche en la carpa principal de la Feria del Libro, ubicada en la Plaza Mayor, donde destacó su exitosa carrera profesional con una amplia lista de publicaciones bibliográficas que la han llevado a ser acreedora de varios premios y reconocimientos en el mundo de las letras.

Se trata del tercer encuentro literario y a él, acudieron numerosos seguidores de la autora que tuvieron la oportunidad intercambiar impresiones sobre algunos de sus trabajos, especialmente del último trabajo, ‘Pasiones Carnales’, donde Marta ahondó, tal y como detalló, “en la trastienda de la historia de España para rescatar jugosos episodios, repletos de pasiones carnales que, sin lugar a dudas, alteraron el curso de los acontecimientos”. Su obra ha sido, por tanto, el resultado de una profunda documentación que ha posibilitado conocer la otra cara de unos personajes históricos que no sólo batallaron y gobernaron, sino que, también, protagonizaron aventuras amorosas.

Marta Robles es licenciada en Ciencias de la Información, rama periodismo, por la UCM y lleva treinta años ejerciendo su profesión en todo tipo de medios. Comenzó su carrera profesional en la revista Tiempo y desde entonces no ha dejado de colaborar en distintas publicaciones como Panorama, Man, Woman, Elle, Carácter, Wapa, XL Semanal, el Magazine de La Vanguardia, Grazia, La Gaceta de Salamanca o La Razón.

En televisión ha trabajado en Canal 10, TVE, Tele 5, Antena 3, Canal 7, Telemadrid, Canal Sur y Dkiss, en todo tipo de formatos informativos y culturales, casi siempre dirigidos y presentados por ella misma. En radio ha dirigido y presentado programas en Radio Intercontinental, Cadena Ser, Onda Cero y EFE Radio, y ha colaborado en Punto Radio y Es Radio.

Ha escrito siete libros de no ficción: El mundo en mis manos (1991), La dama del PSOE (1992), Los elegidos de la fortuna (1999), El catálogo del Parque Oceanográfico de Valencia (2003), Madrid me Marta (2011), Usted primero (2015) y Haz lo que temas (2016); y ocho de ficción: Las once caras de María Lisboa (2001), Diario de una cuarentona embarazada (2008), Don Juan (2009), Luisa y los espejos (2013) —Premio Fernando Lara de Novela—, Obscena, A menos de cinco centímetros (2017) —finalista en el Premio Silverio Cañada de novela negra de Gijón—, HNegra (2017), La mala suerte (2018) y La chica a la que no supiste amar —Premio 2019 de Narrativa Castellón Letras del Mediterráneo— (2020). Actualmente colabora en La Razón, La Gaceta de Salamanca, Objetivo Bienestar, Amigas y conocidas (TVE), Espejo Público (Antena 3) y El Cascabel (13TV). Además, participa regularmente en mesas redondas, charlas y coloquios e imparte conferencias por toda España.

Entre sus numerosos premios cabe destacar el TP de Oro, dos Antenas de Oro, dos de Plata, el Woman de Oro, el Premio Nacional de Comunicación o el Premio PR a la periodista más querida de Madrid, además del Premio Fernando Lara de novela.